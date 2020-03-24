فيديو صادم يكشف ما يحدث عندما نسعل ومدى انتشاره عبر الهواء المحيط !

كشف علماء من جامعة Bauhaus في Weimar الألمانية، بالضبط ما يحدث عندما نسعل، ولماذا من الحكمة البقاء في المنزل حتى إذا كنت لا تعتقد أنك مصاب بفيروس كورونا.

وصوّر الفريق رجلا يسعل، باستخدام طريقة تسمى طريقة Schlieren، التي تكشف تدفق الهواء بتفاصيل لا تصدق.

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وفي الفيديو، يمكن رؤية الرجل وهو يسعل بـ6 طرق: التنفس الطبيعي، السعال، السعال في اليد، السعال في الأكمام، السعال في قناع الغبار والسعال في قناع طبي.

وتكشف اللقطات عن مدى انتقال السعال عبر الهواء - حتى لو كنت ترتدي قناعا.

وأوضح البروفيسور كونراد فولكر، الذي عمل في الدراسة: "خاصة عند السعال بدون حماية من الفم، يصبح من الواضح مدى انتشار الهواء الذي نتنفسه عبر الغرفة. أفضل ما يمكن فعله هو وضع الذراع على الفم. وأيضا للحفاظ على نظافة اليدين وعدم نقل أي فيروسات أو مسببات للأمراض الأخرى، من خلال ملامسة الجسم أو الأسطح".

ويأتي الفيديو وسط العديد من تحذيرات الخبراء من ارتداء قناع الوجه لحماية نفسك من الفيروس.

وفي حديث مع Mirror Online، أوضح الدكتور باباك أشرفي، وهو طبيب من Zava: "هناك القليل من الأدلة على أن أقنعة الوجه المعروضة للبيع تساعد بالفعل. يمكن للفيروس أن يدخل في الأعلى والأسفل وربما عبر الألياف".

المصدر: ميرور