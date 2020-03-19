اللقلق الأسطوري يعود إلى عشه بعد الحريق

أعلن المكتب الإعلامي للمؤسسة العالمية للحياة البرية WWF في روسيا، أن أول زوج من طيور اللقلق النادرة عاد إلى عشه الأصلي بالقرب من قرية تامبوفكا بمقاطعة آمور الروسية.

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وأشار المكتب، إلى أن هذا العش هو أحد خمسة أعشاش للطيور التي تخضع لمراقبة مستمرة هذا الموسم باستخدام كاميرات الفيديو، لمتابعة حياتها على مدى الساعة.

وتقول الدكتورة آنا سيرديوك كبير منسقي المشروع في فرع WWF في روسيا، "هذا زوج "أسطوري" من طيور اللقلق، الذي سوف يخضع لمراقبتنا للسنة الثانية على التوالي. هذا الزوج بنى عشه في هذا المكان قبل أكثر من عشر سنوات و تضع العائلة فيه بيوضها وتفرخ فيه كتاكيتها كل سنة بنجاح".

ووفقا لها، في نهاية شهر أبريل من عام 2019 اندلعت النيران في وادي نهر غيلتشين الذي بقربه بنت الطيور أعشاشها على برج قديم لخطوط الضغط العالي، وكانت اللقالق تغطي بيوضها بأجنحتها، و"في شهر مايو تابعنا عودة خمسة أزواج من لقالق هذه العائلة إلى أعشاشها".

هذا النوع من لقالق الشرق الأقصى، نادر من الطيور في روسيا ومهدد بالانقراض لذلك أدرج منذ سنوات في الكتاب الأحمر لروسيا.

المصدر: نوفوستي