اكتشاف أقدم ملعب في المكسيك

اكتشف علماء الآثار بجامعة جورج واشنطن الأمريكية ساحتين للعب الكرة، خلال عمليات الحفر في منطقة الموقع الأثري إتلاتونجو في المكسيك، بحثا عن قصر أو معبد.

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وتفيد مجلة Science Advances ، بأن تاريخ إحدى الساحتين يعود إلى عام 1374 قبل الميلاد، وتعتبر هذه الساحة، أقدم ملعب مكتشف في المرتفعات المكسيكية حتى الآن. ووفقا للخبراء استخدم هذا الموقع بحدود 175 سنة. ويقع الملعب بين جدارين مائلين وطوله يماثل طول بقية الملاعب الأمريكية للعب الكرة من 46 إلى 52 مترًا وعرضه حوالي 6 أمتار.

ويشير الخبراء، إلى أن المتفرجين في البداية كانوا يجلسون على مصاطب طويلة، ولكن لاحقا أحيط الملعب بمدرجات ترابية.

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وقد عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر على تماثيل من الخزف طولها 15 سم، للاعبين يرتدون مئزرا سميكا. ويعتقد الخبراء، أنه ربما أقدم لعبة كرة في أمريكا الوسطى كانت تحمل الاسم البسيط "hip-ball" (كرة الورك). من السهل تخمين أي جزء من الجسم كان يستخدمه اللاعبون لركل الكرة. ويحتمل أن تكون هذه اللعبة مزيجا من الكرة الطائرة وكرة السلة، حيث كان على اللاعب استخدام الورك لمنع سقوط الكرة على الأرض، بهدف رميها داخل حلقة مثبتة في الجدار. بحسب اعتقاد الخبراء.

ولا يستبعد الخبراء، أن تكون المسابقات الرياضية قد ساعدت على تعزيز الاتحادات والعلاقات التجارية بين القبائل، كونها فرصة عظيمة للزعماء لاستعراض قوتهم وسلطتهم وثروتهم من خلال تنظيم الاحتفالات.

المصدر: فيستي. رو