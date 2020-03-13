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قناة روسية تنشر فيديو لتحليق "البجعة البيضاء" فوق المحيط الأطلسي

العلوم والتكنولوجيا

قناة روسية تنشر فيديو لتحليق
Sputnik Grigory Sisoiev
تزود "تو-160" بالوقود جوا
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نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية مقطع فيديو أظهر تحليق طائرتي "تو-160" الروسيتين الاستراتيجيتين فوق المياه الحيادية لبحر بارنتس وبحر النرويج والمحيط الأطلسي.

وقالت القناة إن التحليق استغرق 15 ساعة حيث تدرب طاقما الطائرتين على تنفيذ عملية التزود بالوقود جوا.

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وقامت المقاتلات النرويجية والبريطانية بمرافقة الطائرتين الروسيتين.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن قادة الطائرات بعيدة المدى الروسية يقومون برحلات جوية كهذه بشكل منتظم. أما التحليق الحالي فكان مخططا له مسبقا. وأضاف أن كل الرحلات الجوية تتحقق وفقا للقواعد الدولية لاستخدام الأجواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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