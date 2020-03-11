كينيا...العثور على بقايا زرافة بيضاء نادرة الوجود

عثر السكان المحليون على بقايا زرافة نادرة بيضاء اللون مع صغيرها "خيلف"، كانت تعيش في محمية طبيعية بمنطقة غاريسا في كينيا.

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وتشير إدارة المحمية في بيانها، إلى أنه من المرجح أن تكون الزرافة النادرة قد قتلت من قبل الصيادين غير الشرعيين. مشيرة إلى أن آخر مرة شوهدت فيه كانت في شهر يونيو عام 2017.

وجاء في بيان منظمة "برنامج حماية شيرول"، "يؤسفنا أن نعلمكم مقتل اثنتين من الزرافات البيضاء النادرة (الأم وصغيرها) حيث عثر السكان المحليون على هيكليهما العظميين ومن المرجح أن الصيادين غير الشرعيين قد قتلوهما".

ويشير البيان إلى السكان وجدوا بقايا الزرافة، على بعد 57 كيلومترًا شمال- شرق محمية إيشاكبيني الطبيعية ، التي تشرف عليها المنظمة.

وتشير وكالة فرانس برس إلى أن الصيادين غير الشرعيين قتلوا الزرافة البيضاء الوحيدة، ولم يبق سوى الذكر الأبيض.

المصدر: نوفوستي