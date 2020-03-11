غواصة أمريكية تجوب رحاب المحيط المتجمد الشمالي

نشرت قناة يوتيوب" التابعة للبحرية الأمريكية مقطع فيديو أظهر غواصة أمريكية تابعة لمشروع "توليدو" الحديث وهي تصعد من أعماق البحر وتطفو خارقة جليد المحيط المتجمد الشمالي.

ثم أظهر الفيديو كذلك بضعة بحارة أمريكيين يحررون الغواصة من حطام الجليد باستخدام منشار كهربائي.

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وذلك في إطار مناورات ICEX 2020 التي تشارك فيها جيوش الدول الحليفة إلى جانب الجيش الأمريكي.

وأوضح ناطق باسم البحرية الأمريكية معلقا على الفيديو أن المناورات أتاحت لقيادة البحرية الأمريكية فرصة لتقييم جاهزية قواتها للعمل في منطقة القطب الشمالي.

يذكر أن البنتاغون كان قد اعترف في وقت سابق أنه يعتزم منافسة روسيا في منطقة القطب الشمالي. وبدأ الباحثون العسكريون الأمريكيون بدراسة تلك المنطقة حيث لا تهمهم خصائصها فحسب بل وتقاليد السكان المحليين ونمط حياتهم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا