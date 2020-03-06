فيديو مذهل لتحليق "الدبابة الطائرة" على ارتفاع 3 أمتار

نشرموقع Fighterbomber على قناة يوتيوب مقطع فيديو أظهر تحليق مروحية "مي – 24" على ارتفاع منخفض جدا ترافقه الموسيقى الجذابة.

وتم تصوير الفيديو من قمرة قيادة المروحية التي تحلق بسرعة هائلة على ارتفاع 3 أمتار على طول طريق تسير فيه السيارات وسط مزارع خضراء.

يذكر أن مثل هذا التحليق على الارتفاع المنخفض جدا يحد من احتمال إسقاط المروحية بمنظومات نقالة للدفاع الجوي في ظروف المعركة الحقيقية.

جدير بالذكر أن "مي – 24" (الدبابة الطائرة) هي مروحية سوفيتية الصنع ومتعددة المهام.

المواصفات التقنية التكتيكية للمروحية:

طاقم المروحية اثنان (طيار + ملاح)،

سرعتها 270 كيلومتراً في الساعة ،

الارتفاع الاقصى للطيران 5000 متر ،

مدى العمل 450 كيلومترا ،

أسلحتها: صواريخ موجهة وغير موجهة وقنابل جوية ورشاشات من شتى الأنواع ومدافع رشاشة أوتوماتيكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا