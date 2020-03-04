البحرية الروسية تشكل أول طاقم نسائي لسفينة حربية حديثة

يظهر قريبا في أسطول البحر الأسود الروسي أول طاقم نسائي تجريبي سيتولى قيادة وصيانة زورق الدورية من طراز "رابتور".

وذلك بقرار أصدره وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

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وقال قائد سلاح البحرية الروسي، نيقولاي يفمينوف، إن الطاقم يضم 3 عسكريات. وسيجري تدريب الطاقم في بطرسبورغ حيث تتلقى النساء العسكريات دورات نظرية وعملية تخص دراستهن لمحرك الزورق وأسلحته اللاسلكية التقنية ومنظومتي الملاحة والاتصال ويتدربن على قيادة الزورق في البحر. كما يتم تدريبهن على إطفاء الحريق والإجلاء. وتستمر الدورة لغاية 27 أبريل المقبل.

يذكر أن طول زورق الدورية "رابتور" يبلغ 17 مترا وعرضه نحو 4 أمتار. أما محركه فيولد قوة 2000 حصان. وبلغت سرعته القصوى 50 عقدة بحرية، ما يعادل 90 كيلومترا في الساعة. ويمكنه حمل أفراد القوات الخاصة والضفادع البشرية.

وهو قادر على أداء المهام في منطقة تبعد 100 كيلومتر عن القاعدة البحرية، فضلا عن الإبحار في الأنهار والخلجان القريبة.

وتضم أسلحته المدفع الأوتوماتيكي الأمامي المتحكم فيه إلكترونيا عيار 14.5 ملم، والرشاشين الجانبيين عيار 7.62 ملم.

المصدر: نوفوستي