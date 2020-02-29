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الدفاع الروسية: حققنا ما يزيد عن 30 اكتشافا جغرافيا في منطقة القطب الشمالي

العلوم والتكنولوجيا

الدفاع الروسية: حققنا ما يزيد عن 30 اكتشافا جغرافيا في منطقة القطب الشمالي
Sputnik Valery Melnikov
سيرغي شويغو
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن البحوث العلمية التي أجراها العلماء العسكريون في منطقة القطب الشمالي أسفرت عن اكتشاف 30 جزيرة وخليجا ورأسا بحريا في المنطقة.

 جاء ذلك على لسانه في اجتماع القيادات العسكرية بموسكو.

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وأضاف وزير الدفاع الذي تولى إدارة الجمعية الجغرافية الروسية أن تلك الاكتشافات لها أهمية تاريخية هامة. وأنها تحققت بفضل استشعار الأرض عن بعد باستخدام الأقمار الصناعية الروسية والجهود التي بذلها العلماء العسكريون والأسطول الحربي الشمالي الروسي بدعم من الجمعية الجغرافية الروسية . ولهذا الغرض  تم تنظيم  بعثتين جغرافيتين إلى أرخبيلي نوفويا زيمليا (الأرض الجديدة) وأرض فرنسوا جوزف.

الدفاع الروسية: حققنا ما يزيد عن 30 اكتشافا جغرافيا في منطقة القطب الشمالي
Sputnik Ramil Sitdikov
أرخبيل نوفويا زيمليا

يذكر أن اكتشاف جزر جديدة  وغيرها من الأهداف الجغرافية في منطقة القطب الشمالي مرتبطة بذوبان الجليد الذي كشف الجزر والخلجان والرؤوس البحرية غير المعروفة سابقا.

المصدر: وزارة الدفاع

 

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