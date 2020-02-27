اكتشاف "كنز" في مصر وُصف بأنه "أجمل من قناع توت عنخ آمون"!

حقق خبراء اكتشافا مذهلا في مصر غمرهم بالسعادة، بالعثور على قناع جنازة في الرمال خارج موقع قبر جديد، ما أدى إلى قولهم إنه "كان أجمل من قناع توت عنخ آمون".

ووقع الاكتشاف في قبة الهوى، وهو موقع على الضفة الغربية لنهر النيل، مقابل أسوان، من قبل عالمة الآثار مارتينا باردونوفا، التي قادت فريقا بحثيا إسبانيا يدرس عهد حتشبسوت، أول سيدة حاكمة في مصر، وذلك عندما اكتشفت قبرا غير مفتوح في المنحدرات. وحفر الخبراء خارج المقبرة بدقة قبل دراستها، ما أدى إلى اكتشاف مذهل.

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وكشفت سلسلة قناة Channel 4 بعنوان "أسرار وادي الملوك في مصر"، كيف عُثر على اثنين من البقايا المدفونة في الرمال بالخارج.

وقال الراوي في عام 2019: "في أسوان، خارج القبر، تستكشف مارتينا رفات طفل مدفون. وكانت وفيات الأطفال مرتفعة في مصر القديمة، ولكن من النادر العثور على بقاياها في هذه المقبرة. وعند فحص المنطقة، وجدوا شيئا آخر يبرز من تحت الرمال".

واستمرت السلسلة بسرد تفاصيل عن كيفية اكتشاف الفريق للقناع المصنوع من كارتوناج - طبقات من الكتان أو ورق البردي مغطى بالجص. وأضاف: "اكتشفوا للتو قناعا قديما يسمى كارتوناج. ويغطي القناع رأس مومياء بالغة خارج القبر، وكان الغرض منه المساعدة في نقل الفرد إلى الحياة الآخرة".

وشعرت الدكتورة باردونوفا بسعادة غامرة للغاية بالاكتشاف، حتى أنها زعمت أنه أجمل من قناع توت عنخ آمون.

المصدر: إكسبريس