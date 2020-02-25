اكتشاف صخرة في إسكتلندا منقوش عليها مقاتل بكتيني بـ "سروال ضيق"

عثرت مجموعة من علماء الآثار في إسكتلندا على قطعة صخرية منقوش عليها صورة مقاتل بكتيني بسروال ضيق يمسك رمحا بيده.

وتفيد مجلة Antiquity بأن الذي لفت انتباه العلماء ليس السروال والرمح، بل تسريحة شعر المقاتل الغريبة لتلك الفترة.

وكان عمال البناء في سبتمبر عام 2017 قد اكتشفوا خلال عمليات تحضير الأرض لإنشاء طريق جديدة في شمال غرب مدينة بيرث الإسكتلندية، صخرة ارتفاعها 1.9 متر وعرضها 0.7 متر، نقش على أحد جانبيها صورة إنسان يحمل رمحا غريبا.

وكانت حالة سطح الصخرة سيئة وبعض أقسام الرسم قد محيت. ولكن علماء الآثار تمكنوا بمساعدة طريقة التصوير ثلاثي الأبعاد وطريقة تسمى القياس التصويري، من استعادة الشكل الأصلي للصخرة.

ولكن لم يتمكن العلماء من تحديد فيما إذا كان المقاتل قد نقش عاريا أم هو بسروال ضيق، ولكن وجود خطين في منطقة الكاحل قد يشير إلى وجود حذاء أو سروال ضيق.

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وقد حدد الباحثون أن هذا الرسم هو من عمل البكتيون، أقدم الشعوب التي استوطنت إسكتلندا. فوفقا لبعض المعلومات، أطلق الرومان عليهم تسمية البكتيين أي (المصبوغون) بسبب كثرة الوشم على أجسامهم، أو طلائها بألوان متنوعة.

وقد تمكنوا من الدفاع عن أراضي إسكتلندا الحالية من الهجمات المتكررة للرومان، لذلك كانت الحرب في أوائل العصور الوسطى جزءا مهما من نمط حياتهم.

يقول الدكتور جوردن نوبل من جامعة أبردين، "لقد علمنا بفضل السجلات التاريخية والشعر، أن المقاتلين كانوا الجزء الأهم في المجتمع وجزء السلطة الأساسي".

والمثير في الأمر أن هذه الصخرة هي الثالثة التي يعثر عليها في نفس المنطقة. وهناك العديد من الألواح الصخرية التي نقشت عليها حيوانات أو رموز مجردة.

المصدر: فيستي. رو