موسكو تستقبل الربيع مبكرا هذا العام

تشهد موسكو هذه السنة شتاء دافئا غير اعتيادي، فمنذ أيام ودرجات الحرارة في المدينة تقترب من مستويات قياسية .

ويفيد موقع Meteonovosti، بأن شتاء عام 2020 دافئ بصورة غير طبيعية، وكان شهر يناير الماضي الأكثر دفئا على مدى تاريخ الأرصاد الجوية، ولم تشهد موسكو تساقط الثلوج حتى منتصف الشهر فقط، لذلك بدأت أزهار الثلج تظهر من تحت طبقة الثلج الرقيقة مبكرا هذه السنة، وبدأت براعم أشجار الصفصاف تتفتح.

Sputnik Maria Savchenko

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة الإيجابية في هذا الشتاء هي أعلى من المعدل بـ 10 درجات مئوية.

إقرأ المزيد

ويشير الموقع، إلى أنه "سجلت محطة VDNH للأرصاد الجوية في الساعة الواحدة ظهرا يوم 20 فبراير درجة حرارة زائد 5.9 درجة مئوية. وأن الشمس على الرغم من الغيوم مستمرة في تدفئة الجو، ما قد يؤدي إلى تسجيل رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة الإيجابية في موسكو".

ووفقا لخبراء المناخ، أعلى درجة حرارة إيجابية سجلت في يوم 20 فبراير عام 1976 وكانت 6 درجات مئوية.

المصدر: نوفوستي