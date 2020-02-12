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إسبانيا...العثور على كهف فيه آثار مذبحة قديمة

العلوم والتكنولوجيا

إسبانيا...العثور على كهف فيه آثار مذبحة قديمة
Sputnik Maria Selivanova
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء الآثار الإسبان كهفا في جبال البرانس، يحتوي على رفات ناس قتلوا بقسوة قبل 7.3 ألف سنة.

وتفيد مجلة Nature، بأن العلماء اكتشفوا رفات 13 شخصا، في كهف إل-تروكس بمحافظة ويسكا (وشقة). ويعتقدون بأنهم ماتوا في أوقات مختلفة بفارق ألف سنة تقريبا.

وقد درس علماء الآثار رفات تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال توفوا قبل الآخرين، واتضح لهم من نتائج استخدام  الكربون المشع، أنهم ماتوا بين 5325 و5067 سنة قبل الميلاد.

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وقد اكتشف الخبراء وجود آثار الإصابة بالسهام والضرب الشديد، على الرفات، ما سمح لهم باستنتاج أن هؤلاء الأشخاص ضحايا عمليات عنف. ويفترض الخبراء أن التنافس على الموارد، أدى إلى قتلهم.

ويشير الخبراء في تقريرهم، إلى أن مذبحة كهف إل-تروكس، لا مثيل لها كما في إسبانيا، كذلك في أوروبا.

المصدر: نوفوستي

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