تأثير ارتفاع درجات الحرارة في القارة القطبية الجنوبية

أعلن ماوريسيو نيكولاس لاوريسي، مدير مركز الأرصاد الجوية لقاعدة مارامبيو الأرجنتينية في القطب الجنوبي، أن ارتفاع درجات الحرارة الشاذ سيتكرر في المستقبل.

وقال الخبير في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، سجلت يوم 6 فبراير الجاري في محطة أسبيرانسا للبحوث العلمية الواقعة في أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية درجة حرارة قياسية 18.3 درجة مئوية، وهذه أعلى من درجة الحرارة الموجبة التي سجلت في 24 مارس عام 2015 (17.5 درجة مئوية).

إقرأ المزيد

وأضاف الخبير، سجلت في المحطة الأرجنتينية الثانية – مارامبيو، درجة حرارة 14.1 درجة مئوية ، وهذه أعلى درجة حرارة تسجل في شهر فبراير في هذه المنطقة. ويقول "هذه الدرجة، هي أعلى مما يجب. أي هي شاذة. لأن متوسط درجة الحرارة في فبراير هو درجة مئوية واحدة فوق الصفر. وهذا يدل على أن احتمال ارتفاع درجات الحرارة مستقبلا وارد جدا، يرافقها هطول الأمطار".

المصدر: نوفوستي