روسيا تختبر منظومات قتالية متطورة (فيديو)

نشرت شركة Uralvagonzavod الروسية مقطع فيديو يظهر اختبارها لمنظومة قتالية جديدة ستستخدم في المدرعات والآليات العسكرية مستقبلا.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن منظومة AU-220M الجديدة طورت خصيصا لتكون منظومة قتالية عملية قادرة على تأمين الحماية للعربات القتالية والدبابات وناقلات الجنود مثل دبابات "أرماتا" وعربات Boomerang وKurganets-25، ويمكن تعديل هذه المنظومة لتكون قادرة على العمل مع السفن والقوارب الحربية.

وزودت هذه المنظومة بمعدات توجيه ورصد متطورة وكاميرات بصرية وحرارية وكاميرات ليلية تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، إضافة إلى برج قتالي يدور بزاوية 360° للتعامل مع الأهداف في جميع الاتجاهات.

ويتسلح برج المنظومة بمدفع أوتوماتيكي من عيار 57 ملم، قادر على إصابة الأهداف بدقة على مسافات تصل إلى 14.5 كلم، قادر على إطلاق 80 قذيفة في الدقيقة، ومزود بقذائف مختلفة منها قذائف مضادة للتحصينات والأفراد وقذائف مضادة للدروع.

المصدر: إزفيستيا