الكشف عن "قدرة سحرية" مفاجئة في الرئتين!

قال علماء إن الرئتين تتمتعان بقدرة "سحرية" على استبدال طفرات سرطانية ناتجة عن التدخين بخلايا صحية، بعد الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

ووجد العلماء من معهد Wellcome Sanger وكلية لندن الجامعية، أنه مقارنة بالمدخنين الحاليين، فإن أولئك الذين أقلعوا عن التدخين لديهم خلايا رئة أكثر "صحة وراثيا".

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وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "الطبيعة"، أخذ فريق البحث خزعات من رئات 16 مشاركا، من بينهم مدخنون ومدخنون سابقون وأفراد لم يدخنوا أبدا، وأطفال أيضا.

ووجد العلماء أن أكثر من 9 من كل 10 خلايا رئوية لدى المدخنين الحاليين، لديها ما يصل إلى 10 آلاف طفرة وراثية إضافية تسببها المواد الكيميائية المرتبطة بالتبغ، مقارنة مع غير المدخنين.

وكان لدى أكثر من ربع الخلايا التالفة طفرة سرطانية واحدة على الأقل. ولكن لدى المدخنين السابقين، وجدت الدراسة "مجموعة كبيرة من الخلايا"، التي "نجت" من الأضرار الجينية الناجمة عن التدخين في الماضي. ووراثيا، كانت هذه الخلايا مساوية لتلك الموجودة لدى أشخاص لم يدخنوا أبدا.

وقال الدكتور بيتر كامبل من معهد Sanger، كبير معدي الدراسة: "هناك عدد من الخلايا التي، نوعا ما، تغذي بطريقة سحرية بطانة الشعب الهوائية. الأمر المثير في دراستنا هو أنها تدل على أنه لم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين- حيث قام بعض الأشخاص الذين شملتهم الدراسة بتدخين أكثر من 15000 علبة سجائر طوال حياتهم".

المصدر: ديلي ميل