ما تبعات شتاء دافئ دون ثلوج ؟

أعلن كيمو سارينين، مدير المعهد الفنلندي للحساسية والبيئة في كاريليا الجنوبية، أن الشتاء دون ثلوج قد يسبب قلة المحاصيل الصيفية واختفاء البعوض وحشرات أخرى ضرورية للسلسلة الغذائية.

وتفيد YLE، بأنه وفقا لسارينين، يتكاثر البعوض في أحواض المياه المتكونة من ذوبان الثلوج في الربيع، أي عندما تكون الثلوج قليلة لن يحصل البعوض على وسط للتكاثر. وهذا بدوره يصبح مشكلة للطيور لأنها تفقد أحد مصادر حصولها على التغذية.

ويشير العالم، إلى أن عدم وجود الثلوج يمكن أن يسبب انخفاضا في حجم المحاصيل الصيفية، لأن الثلوج هي مصدر رطوبة التربة وتحمي المحاصيل من الرياح الشديدة.

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وأضاف، ومع ذلك ليس هناك ما يدعو للقلق من حدوث تغير حاد في المناخ، ولكنه حذر من أن قلة الثلوج لا تفيد أي نوع من أنواع النباتات.

ويذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) كانت قد نشرت بيانات تشير إلى أن السنوات العشر الأخيرة كانت الأكثر دفئا منذ بداية تسجيل درجات الحرارة.

المصدر: نوفوستي