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تأجيل رحلة اختبارية لأطول طائرة ركاب في العالم

العلوم والتكنولوجيا

تأجيل رحلة اختبارية لأطول طائرة ركاب في العالم
Twitter.com
صورة أرشيفية
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قام الخبراء في شركة "بوينغ" الأمريكية بتأجيل رحلة جوية اختبارية لأطول طائرات الركاب في العالم "بوينغ 777 إكس" إلى 24 يناير الجاري لسوء الطقس.

وكانت أول رحلة جوية اختبارية لتلك الطائرة قد أجلت في سبتمبر الماضي إلى 23 يناير الجاري لوجود مشاكل في محركها.

تأجيل رحلة اختبارية لأطول طائرة ركاب في العالم
boeing.net
"بوينغ 777 إكس"
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يذكر أن "بوينغ 777 إكس" تعد أطول طائرة ركاب في العالم. وقد تم الكشف عنها لأول مرة في مارس عام 2019 على أنها أكبر نموذج لطائرات الركاب في العالم تم تزويده بمحركين.

جدير بالذكر أن طول طائرة "بوينغ 777 إكس" بلغ 77 مترا، وباع جناحها 72 مترا.

وفي هذا السياق أعلنت شركة "بوينغ" أنها استخدمت عند تصميم الطائرة لأول مرة في تاريخ الطيران المدني تكنولوجيا طي الجناحين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

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