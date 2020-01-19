العلماء يكشفون سبب انقراض الديناصورات

توصل فريق من المختصين في علم المناخ القديم Paleoclimatology من جامعة ييل الأمريكية إلى استنتاج مفاده، أن سبب انقراض الديناصورات كان سقوط نيزك عملاق على الأرض.

وذكر موقع Phys.org، أن معظم العلماء يعتقدون أن سبب انقراض الديناصورات، كان سقوط كويكب ضخم واصطدامه بالأرض قبل 66 مليون عام.

ولكن هناك طرح آخر، يتلخص في أن سبب هذا الانقراض قد يكون مجموعة كبيرة من الانفجارات البركانية في منطقة مساطب ديكان، وهي أراضي الهند الحالية.

وحاول الباحثون تحديد الوقت الدقيق لانبعاثات الغازات البركانية الضخمة التي تحدث أثناء مثل هذه الانفجارات.

ولتحقيق ذلك، قارنوا التغير العالمي الشامل في درجة الحرارة وتحليل نظائر الكربون من الحفريات البحرية.

واتضح أن كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون وصلت إلى الغلاف الجوي للأرض، قبل وقت طويل من سقوط النيزك المذكور.

ويقول العلماء، إن النشاط البركاني في العصر الطباشيري المتأخر، تسبب في زيادة تدريجية في درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين تقريبا، ولكن لم يحدث انقراض جماعي للحيوانات.

ويضيف العلماء، أن ذلك تسبب بهجرة بعض أنواع الأحياء إلى القطبين الشمالي والجنوبي، لكنها عادت قبل فترة طويلة من سقوط النيزك.

وفي المحصلة، استنتج علماء المناخ القديم، أن السبب الوحيد لانقراض الديناصورات هو سقوط نيزك عملاق على الأرض.

المصدر: نوفوستي