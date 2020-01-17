كيف تشكلت البراكين بمختلف أنواعها وما سبب ثورانها؟

يوجد نحو 1500 من البراكين على سطح الأرض كانت نشطة في الـ10 آلاف سنة الماضية، وهي ترسل الرماد الدخاني إلى الغلاف الجوي بشكل دوري.

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ومع حدوث نحو 50 إلى 60 انفجارا بركانيا كل شهر، يتوجب علينا معرفة عدة حقائق تتعلق بهذا الحدث الطبيعي المذهل والغير متوقع في بعض الأحيان.

- ما الذي يجعل البركان ينفجر؟

توجد العديد من الأسباب المختلفة لثوران البراكين، والتي تحدث جميعها بشكل أساسي لتغيير الضغط داخل البركان، الذي يجبر الصهارة على تجاوز الغرفة التي تكون بداخلها.

ومن أكثر أسباب الثوران شيوعا هي حركة الصفائح التكتونية، عندما يقع دفع إحداها تحت الأخرى، حيث يجعل ذلك المواد المنصهرة والرواسب ومياه البحر تندفع وتفيض في نهاية المطاف ويثور البركان وهو ينشر الحمم في الجو.

وينتج هذا النوع من الاندفاع حمما لزجة وسميكة بدرجات حرارة تتراوح بين 800 إلى 1000 درجة مئوية.

أما النوع الثاني من الثوران الناجم عن الصفائح التكتونية، فيحدث عندما تتحرك الصفائح لتبتعد عن بعضها، ما يسمح للصهارة بالارتفاع وسد الفجوة بينهما، وينتج عن ذلك انفجار خفيف في الحمم الرقيقة في درجات حرارة تتراوح بين 800 إلى 1200 درجة مئوية.

ويمكن أن يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى تبلور الصهارة القديمة والهبوط إلى قاع غرفة الصهارة، ويمكن لهذه الحركة أن تدفع الصهارة السائلة إلى أعلى أو إلى الخارج، على غرار إسقاط الطوب في دلو من الماء.

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وأخيرا، يمكن أن يؤدي انخفاض الضغط الخارجي إلى حدوث ثوران، لأنه قد يقلل من قدرة البركان على التراجع عن طريق زيادة الضغوط داخل حجرة الصهارة.

ويمكن أن يحدث هذا النوع من الثوران بسبب أحداث طبيعية مثل الأعاصير، التي تقلل من كثافة الصخور، وذوبان الجليد في الجزء العلوي من البركان الذي يغير تكوين الصخور المنصهرة.

- كيف تتشكل البراكين؟

تتشكل البراكين بثورات الحمم والرماد عندما ترتفع الصهارة من خلال الشقوق أو البقع الهشة في قشرة الأرض.

ويتراكم الضغط في الأرض، من خلال أحداث مثل حركة الصفائح التي تجبر الصخور المنصهرة على الانفجار في الهواء، ما يتسبب بثوران بركاني. ثم تبرد الحمم البركانية لتشكل قشرة جديدة.

ومع مرور الوقت، وبصفة عامة، فإنه في العديد من الثورات البركانية، تتراكم الصخور وتشكل بركانا.

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- هناك أنواع مختلفة من البراكين:

توجد ثلاثة أنواع مختلفة من البراكين وينتج كل منها نوعا مختلفا من الحمم البركانية، وهي:

1- البركان المدرع:

تتمتع هذه البراكين بمظهر مسطح يشبه القبة ويطلق الحمم بطريقة بطيئة عموما، ويسهل على البشر والحيوانات تفاديها.

وينتج هذا النوع من البراكين الحمم البازلتية، وهو النوع الأكثر شيوعا على الأرض.

وتميل البراكين المدرعة إلى الانفجار في كثير من الأحيان، مثل بركان كيلوا في هاواي، حيث أن هذا النوع يميل إلى الثوران بشكل أكثر تواترا وعلى نطاق أصغر من البراكين الأخرى.

2- البركان الطبقي:

يتميز هذا النوع من البراكين بشكله المخروطي الكبير ويتكون من عدة طبقات الواحدة تعلو الأخرى. وتنتج هذه البراكين ثورانا كبيرا وعنيفا يؤدي غالبا إلى انزلاقات طينية، وينتج أيضا غيوما سريعة الحركة من الغاز الساخن والمواد البركانية، تسمى تدفق الحمم البركانية.

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كما تنتج انفجارات البراكين الطبقية "صهارة الأنديزيت"، وهي صخور منصهرة تتشكل عند حدود الصفائح.

3- بركان كالديرا:

تتمتع مثل هذه البراكين بمظهر دائري على شكل حوض، وتطلق حمما سميكة تتراوح حرارتها بين 650 إلى 800 درجة مئوية.

وبعد حدوث الثوران، والذي يقع عادة بسبب تراكم الضغط، تنهار القشرة فوق غرفة الصهارة إلى الداخل، ما يخلق تشوها في السطح يشار إليه أحيانا باسم الحفرة، ولكنه في الواقع نوع من ثقوب الأحواض.

وتعد براكين كالديرا أحد الأنواع الشائعة من البراكين الفائقة، والتي لديها ثوران بركاني كبير يؤثر على الأقل على مساحة تصل إلى ألف كيلومتر مكعب.

المصدر: ذي صن