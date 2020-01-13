 
مباشر

العثور على الكنز المفقود لحضارة قديمة

العلوم والتكنولوجيا

العثور على الكنز المفقود لحضارة قديمة
Mexico's National Institute of Anthropology
سبيكة الذهب التي عثر عليها في مكسيكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n29p

أعلن علماء المعهد الوطني لأنثروبولوجيا وتاريخ المكسيك، أن سبيكة الذهب التي عثر عليها في المتنزه الوطني بمكسيكو، هي جزء من كنز حضارة الأزتيك التي سرقها الإسبان بقيادة إيرانو كورتيس.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين أجروا فحصا بالأشعة السينية لسبيكة الذهب واتضح لهم أن الغزاة الإسبان فقدوا السبيكة في 30 يونيو عام 1520 خلال "ليلة الحزن"، عندما غضب سكان مدينة تينوتشتيتلان، بسبب مقتل الكهنة وقادة جيشهم، وتمكنوا من طرد الإسبان من العاصمة. ولكن  الغزاة قاموا بسرقة جزء من الكنوز التي استولوا عليها عام 1519 ، ويبدو أنهم أضاعوا هذه السبيكة خلال فرارهم.

إقرأ المزيد
اكتشاف نفق سري مليء بالكنوز التاريخية تحت شارع مزدحم بالمكسيك
اكتشاف نفق سري مليء بالكنوز التاريخية تحت شارع مزدحم بالمكسيك

ويذكر، أنه في يونيو عام 1520 علم كورتيس، أن حاكم كوبا الإسباني أرسل مجموعة جنود لاعتقاله. لذلك غادر مدينة تينوتشتيتلان، وعين الملازم بيدرو دي الفارادوا حاكما على المدينة. وفي غيابه حصلت نزاعات في عاصمة الأزتيك، تسببت في زيادة التوتر بين السكان الأصليين والإسبان.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للصحفي العراقي الذي قتله مجهولون في البصرة رفقة مصور متعاقد مع وكالة رابتلي