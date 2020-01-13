العثور على الكنز المفقود لحضارة قديمة

أعلن علماء المعهد الوطني لأنثروبولوجيا وتاريخ المكسيك، أن سبيكة الذهب التي عثر عليها في المتنزه الوطني بمكسيكو، هي جزء من كنز حضارة الأزتيك التي سرقها الإسبان بقيادة إيرانو كورتيس.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين أجروا فحصا بالأشعة السينية لسبيكة الذهب واتضح لهم أن الغزاة الإسبان فقدوا السبيكة في 30 يونيو عام 1520 خلال "ليلة الحزن"، عندما غضب سكان مدينة تينوتشتيتلان، بسبب مقتل الكهنة وقادة جيشهم، وتمكنوا من طرد الإسبان من العاصمة. ولكن الغزاة قاموا بسرقة جزء من الكنوز التي استولوا عليها عام 1519 ، ويبدو أنهم أضاعوا هذه السبيكة خلال فرارهم.

إقرأ المزيد

ويذكر، أنه في يونيو عام 1520 علم كورتيس، أن حاكم كوبا الإسباني أرسل مجموعة جنود لاعتقاله. لذلك غادر مدينة تينوتشتيتلان، وعين الملازم بيدرو دي الفارادوا حاكما على المدينة. وفي غيابه حصلت نزاعات في عاصمة الأزتيك، تسببت في زيادة التوتر بين السكان الأصليين والإسبان.

المصدر: لينتا. رو