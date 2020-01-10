ما سبب الطقس الدافئ في روسيا مؤخرا؟

أوضح يوري فاراكين، مدير مركز البحوث العلمية في هيئة الأرصاد الجوية الروسية، أسباب الطقس الدافئ الشاذ في روسيا.

ووفقا له، هذا الطقس الدافئ الشاذ مرتبط بعدم تكون منطقة ضغط عال قوية في سيبيريا كما يحصل دائما في مثل هذه الفترة من السنة فوق مناطق غرب وشرق سيبيريا وفوق إقليم كراسنويارسك، وياقوتيا. وأضاف موضحا، هذه المنطقة تحتفظ بالهواء الدافئ ما يؤدي إلى "تبريد" مناطق الأورال ووسط روسيا.

ومع ذلك، حاليا على حدود منغوليا منخفض جوي فوق مناطق شمال-غرب الصين والمناطق الجنوبية من بورياتيا وزابيكاليا. أي أن البرودة تذهب إلى كندا وإلى ألاسكا حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

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ويذكر أن رومان فيلفاند، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الروسية، كان قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي، أن سبب الطقس الدافئ الشاذ في القسم الأوروبي من روسيا هو الكتل الهوائية الساخنة التي تهب من القسم الجنوبي للمحيط الأطلسي ومن البحر الأبيض المتوسط، لذلك فإن درجات الحرارة في وسط الجزء الأوروبي من روسيا ستكون أعلى من المعدل بـ 7-8 درجات مئوية.

المصدر: لينتا. رو