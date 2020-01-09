وسادة ذكية يمكنها إنقاذ زواجك من مشكلة شائعة

صممت شركة "تكنولوجيا أسلوب الحياة" (10minds) وسادة ذكية تهدف إلى إنهاء مشكلة الشخير مرة واحدة وإلى الأبد.

وتأتي Motion Pillow، التي عُرضت في معرض CES بولاية لاس فيغاس، على شكل وسادة رغوة تستخدم تقنيات متعددة مختلفة، للمساعدة في تخفيف المشكلات التي تسهم في الشخير.

The Motion Pillow is super-cool (and vaguely terrifying, like something from a David Lynch film). #CESInnovationAward#DigitalHealthCESpic.twitter.com/ABzBej7HMV — CDM New York (@CDMNY) January 8, 2020

وباستخدام "نظام مراقبة ضغط النوم"، الذي يشمل ملحقات داخل الوسادة يمكنها اكتشاف موضع رأس الفرد، فإن وسادة الحركة قادرة على تنشيط الأكياس الهوائية داخل المنتج، لتصحيح رؤوس النائمين.

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وتقترن تقنية الوسائد بنظام كشف صوتي قادر على سماع الشخير عند حدوثه.

وبمجرد أن يلتقط المسجل أي تنفس ثقيل، يصبح قادرا على التواصل مع وسادة الحركة، التي تنفخ الأكياس الهوائية لإعادة تصحيح رأس المستخدم.

وتهدف 10Minds إلى تحسين تدفق الهواء من خلال أنف الشخص، وتقليل احتمال الشخير.

وتقول الشركة إن منتجها مصمم لجعل الحركات خفية بدرجة كافية، بحيث لا ينزعج الأفراد ذوو النوم الخفيف.

وتقدم 10Minds أيضا تطبيقا يمكن استخدامه لإلقاء نظرة عامة على بيانات النوم، بما في ذلك مدى خطورة الشخير مع مرور الوقت.

المصدر: ديلي ميل