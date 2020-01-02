طائرتا "إيل – 114" و" إيل – 96 – 300" الروسيتان تقومان بأول تحليق عام 2020

سيشهد عام 2020 أول رحلة لكل من طائرتي "إيل – 114" و" إيل – 96 – 300".

أعلن ذلك رئيس شركة الطائرات الموحدة ، يوري سليوسار، في حديث أدلى به لقناة "روسيا -24" التلفزيونية الروسية.

وقال إن النموذج المطور لطائرة النقل "إيل – 114" ستقوم مطلع العام المقبل برحلة جوية أولى.

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وقال إن إنتاج طائرات "إيل – 114" بدأ في أوزبكستان، ثم نقل إلى روسيا حيث طورت الطائرة وبدأ إنتاجها على دفعات بعد إدخال تعديلات على تصميمها.

يذكر أن الطائرة "إيل - 114" قصيرة المدى لخطوط الطيران المحلية كانت قد صُممت وصُنعت بشركة "أليوشين" السوفيتية، مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وأنتجت على دفعات في جمهورية أوزبكستان، التابعة آنذلك للاتحاد السوفيتي، وعقب تحديثها أطلق عليها تسمية "إيل 114-300".

مواصفات الطائرة:

باع الجناح 30 مترا،

طول الطائرة 27 مترا ،

ارتفاع الطائرة 9.32 متر،

عدد المحركات 2،

استهلاك الوقود 500 كيلوغرام في الساعة على ارتفاع 7 آلاف متر،

السرعة المتوسطة حتى 500 كلم في الساعة،

مدى الطيران 2100 كيلومتر،

عدد الركاب 52 راكبا،

عدد أفراد الطاقم فردان .

أما طائرة "إيل – 96 – 300" فتعد نموذجا مطورا لطائرة الركاب "إيل – 96". وإنها ستفوم عام 2020 بأول تحليق لها.

مواصفات الطائرة:

باع الجناح 60.1 متراً،

طول الطائرة 55.35 متراً،

ارتفاع الطائرة 17.57 متراً،

طول صالون الركاب 41 مترا،

عرض صالون الركاب 5.7 أمتار،

ارتفاع صالون الركاب 2.61 متر،

السرعة الاقتصادية على ارتفاع 10100 متر - 900 كلم في الساعة ،

مدى الطيران العملي 11 ألف كيلومتر،

وزن الطائرة لدى الإقلاع 230 طنا،

الاحتياطي الأقصى للوقود 122 طنا.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة الروسية وظفت مبلغا قدره 2.22 مليار روبل بغية توسيع البنية التحتية لطائرة "إيل – 114" وصيانتها.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا