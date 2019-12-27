العثور على رفات كائن بدماغ متحجر (صورة)
اكتشفت مجموعة بحثية من جامعة هارفارد الأمريكية، رفات دماغ متحجر لكائن من مفصليات الأرجل، قد يكون الأقدم في هذا المجال.
Researchers claim to have evidence of 500-million-year old fossilized #arthropod brain @RSocPublishinghttps://t.co/hTWhE35EpK— Phys.org (@physorg_com) December 23, 2019
ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين عثروا على عينة متحجرة لكائن من اللافقاريات من جنس Alalomene في ولاية يوتا الأمريكية، الذي عاش في العصر الكمبري قبل (541-485 مليون سنة)، وكان له هيكل خارجي صلب. وعادة لا تكتشف في مثل هذه الحالة أنسجة رخوة، بيد أنه في هذه المرة اكتشف علماء المتحجرات بقعا متناظرة في الجزء الوسطي من الدرع الصلبة، تذكر بالجهاز العصبي المركزي لمفصليات الأرجل المعاصرة.
وقد اكتشف العلماء في هذه البقع آثار الكربون الذي تكون نسبته مرتفعة في الأنسجة العصبية، وتمتد العلامة إلى مواقع أربعة عيون لهذا الكائن.
وقد توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده، أن هذه البقع هي مواد عصبية متحجرة. وقد سبق أن اكتشفت عينات متحجرة مماثلة من alalomenea، ما يؤكد صحة فرضية الباحثين.
المصدر: لينتا. رو