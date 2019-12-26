العثور على قبور تاريخية في مكة المكرمة من القرن الـ 13 (صورة)

أفادت السلطات السعودية، اليوم الخميس، بالعثور على قبور قديمة في مكة المكرمة يعود تاريخها إلى القرن الـ 13.

وذكرت أمانة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "أثناء قيام مقاول بالحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة، تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687 هجريا (1288/1289 ميلاديا)".

وأضافت أمانة مكة المكرمة أنه سيتم التنسيق لتسليم هذه القبور التاريخية إلى الجهات المختصة.

#أمانة_العاصمة_المقدسة

أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها الى عام ٦٨٧ هـ وسيتم التنسيق لتسليمها الى جهات الاختصاص .#مكة_المكرمة#العاصمة_المقدسةpic.twitter.com/ClRvju0lAr — أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) 26 декабря 2019 г.

المصدر: RT