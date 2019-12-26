بعضها من أهم أسرار مصر.. أكبر الاكتشافات الأثرية المثيرة في 2019

حقق علماء الآثار اكتشافات هامة هذا العام كما في السنوات الماضية، لا يمكن حصرها جميعا ضمن قائمة واحدة مختصرة، لذا نشر موقع "لايف ساينس" بعضا من أعظم الاكتشافات الأثرية في 2019.

- هياكل عظمية مقطوعة الرأس

عثر علماء الآثار على 17 هيكلا عظميا مقطوع الرأس، حيث وُضعت الجماجم بين الأرجل والأقدام، في مقبرة رومانية عمرها 1700 عام، في قرية Great Whelnetham بإنجلترا.

Youtube

ويبدو أن الجماجم أُزيلت بعد الموت، في ظل غموض حيّر العلماء، الذين يعتقدون أن البشر القدامى قاموا بذلك اعتقادا منهم أن الفرد يمكنه التقدم نحو الحياة الآخرة، بعد قطع الرأس.

- قبر معظمه ملون

كشفت مصر عن ثروة من الأسرار القديمة في عام 2019، وكان اكتشاف قبر "خوي" (Khuwy الذي عاش في بدايات إنشاء الأهرامات) البالغ عمره 4400 عاما، الأكثر غرابة.

An exceptionally painted tomb of a fifth Dynasty dignitary named Khuwy, in Saqqara, Egypt.#Archaeology



pic.twitter.com/o0E6VA15LL — ancientpix 🏛️ (@ancientpix) April 21, 2019

وتكشف الهيروغليفية الموجودة في القبر، عن ألقاب "خوي" العديدة، التي شملت "المشرف على خينتو في البيت الكبير" و"الصديق الوحيد" للفرعون. وتشير كل هذه الألقاب إلى أنه كان مسؤولا مهما.

ولكن ما يميز هذا الاكتشاف هو الحفاظ الرائع على لوحات القبر الملونة. وتتضمن اللوحات صورا للسفن الشراعية والمصريين العاملين في الحقول والأنماط المعقدة التي يكاد يكون من المستحيل وصفها بالكلمات.

- فشل محاولة مغادرة إفريقيا

كشفت جمجمة عُثر عليها في كهف جنوب اليونان، أن أنواع "هومو" تعلمت تكرار المحاولة بعد الفشل منذ زهاء 210 آلاف سنة.

Katerina Harvati/Eberhard Karls University of Tübingen

وقال الباحثون إن الاكتشاف يمثل أقدم مثال على جمجمة "هومو" العاقل، الموجودة خارج إفريقيا، وتكشف عن محاولة فاشلة من قبل البشر للانتشار خارج القارة السمراء.

وقال علماء الدراسة: "لم ينتشر "هومو" العاقل بنجاح خارج إفريقيا إلا بعد كثير من المحاولات".

- اكتشافات وادي الملوك

في 11 أكتوبر 2019، أعلن علماء الآثار في مصر عن عدد كبير من الاكتشافات في وادي الملوك، حيث دُفنت الملوك قبل نحو 3000 عام. وفي الوادي الغربي، وجدوا مجمع الورش حيث صنع العمال مواد للمقابر. وكانت هناك ورش عمل لتلوين الفخار وتصنيع الأثاث وصقل الذهب وغيرها. كما عثروا على غرفة حُفرت في الوادي استُخدمت للتحنيط، مع استكمال بقايا الكتان والحبال وغيرها من المواد المتبقية من التحنيط. كما عثروا على قطعة من الخشب بها شقين، ربما استُخدمت كرافعة شوكية لنقل الأثاث.

2 Mummies Unearthed in Ancient Egyptian Cemetery Where King Tut and Other Royalty Were Buried https://t.co/hliWSwhfJ6pic.twitter.com/jVyz8SJsNo — Live Science (@LiveScience) October 11, 2019

وعثر علماء الآثار أيضا على أمثلة جديدة لأوستراكا (الفخار مع كتابة عليه)، التي تكشف عن السجلات التي خلفها عمال وادي الملوك. ووجدوا منطقة تستخدم لخبز العجين وتخزين الطعام والماء. كما عثروا على مومياوتين بالقرب من قبر الفرعون القوي حتشبسوت.

- مخبأ الكهنة

اكتشف علماء الآثار 30 تابوتا خشبيا مختوما ومحفوظا بشكل جيد، يعود تاريخها إلى 3000 عام مضت، في "El-Assasif"، وهي مقبرة قرب الأقصر، بمصر.

30 Sealed Coffins Holding Mummies Called the 'Cachette of the Priests' Discovered in Egypt https://t.co/FovWGBWVUTpic.twitter.com/SoVGfmVeuF — Live Science (@LiveScience) October 19, 2019

ووصفوا هذا الاكتشاف بـ"مخبأ الكهنة"، حيث أن بعض المومياوات تعود إلى الكهنة المصريين القدماء. وتتميز المومياوات داخل التوابيت بأنها محفوظة جيدا.

- اكتشاف هائل في المملكة المتحدة

رُحّب بالقبر البالغ عمره 2200 عاما، الذي يحتوي على رفات رجل مات في الأربعينيات من عمره ودُفن بدرع برونزي معقد، كواحد من أهم الآثار القديمة المكتشفة في المملكة المتحدة.

Stunning Warrior Grave — Complete with Chariot, Horses — Uncovered in England https://t.co/ZMQh95VHA9pic.twitter.com/NmTdrzKbkh — Live Science (@LiveScience) December 9, 2019

ومن المحتمل أن يكون الرجل "عضوا مهما في مجتمعه"، كما قالت بولا وير، عالمة آثار في برنامج MAP Archaeological Practice Ltd، التي قادت فريق اكتشاف القبر بالقرب من Pocklington، إنجلترا.

- جدار ضخم

Ancient 70-Mile-Long Wall Found in Western Iran. But Who Built It? https://t.co/YEu2aTAbYxpic.twitter.com/Fll6AIYVxM — Live Science (@LiveScience) November 5, 2019

تم توثيق جدار يمتد لمسافة زهاء 71 ميلا (115 كيلومترا) في غرب إيران. ويمتد من الشمال إلى الجنوب بين جبال بامو في الشمال، ومنطقة بالقرب من قرية تشاو مارج في الجنوب، حيث تطلبت عملية البناء ما يقدر بنحو مليون متر مكعب من الحجر. ولم يُوصف الاكتشاف في أي مجلة علمية حتى هذا العام.

- خوذات من جماجم الأطفال

2 Infants Were Buried Wearing Helmets Made from Kids' Skulls. And Archaeologists Are Puzzled - Two infants were buried some 2,100 years ago wearing “helmets” made from the skulls of other children, archaeologists have discovered. The remains of... https://t.co/NNJcqXQ5kF — Archaeological News (@archaeologybuzz) November 18, 2019

عُثر على هيكلين عظميين يعودان لطفلين، دُفنا منذ زهاء 2100 عام مع "خوذات" مصنوعة من جماجم أطفال آخرين، في موقع Salango، على ساحل وسط الإكوادور.

ووجد علماء الآثار أن الخوذات وضعت بإحكام على رؤوس الأطفال الرضع.

ويقول العلماء إن هذه هي الحالة الوحيدة المعروفة التي استخدمت فيها جماجم الأطفال كخوذات للرضع المدفونين. وليس من الواضح ما الذي قتل الرضع أو الأطفال. كما أنه ليس من الواضح سبب وضع هذه الخوذات على الرضع. وكتب علماء الآثار في ورقة بحثية نشرت في مجلة Latin American Antiquity: "إنها قد تمثل محاولة لضمان حماية للنفوس القديمة والوحشية.

المصدر: لايف ساينس