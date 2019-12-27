أغرب قصص الحيوانات لعام 2019 !

يمكن أن تضم المملكة الحيوانية كائنات متوحشة حقا، حيث عثر علماء هذا العام على أنواع من المخلوقات تؤدي سلوكيات غريبة وجذابة للغاية.

ونشر موقع "لايف ساينس" مجموعة من أغرب قصص الحيوانات، التي سمعناها هذا العام.

- النمل الآكل لجنسه (cannibalistic )

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أفادت دراسة نُشرت في نوفمبر، أن النمل المحاصر في مخبأ نووي مهجور غرب بولندا، يلتهم الأنواع النافقة منه من أجل البقاء. وفي عام 2015، عثر الباحثون لأول مرة على مستعمرة النمل الآكل لجنسه، يتحرك في أرض مستودع عسكري سوفييتي بالقرب من الحدود الألمانية. واكتشفوا علامات النخر في بطون الحشرات.

- طيور النورس لا تحب التحديق بها

في دراسة نُشرت في أغسطس الماضي، قام الباحثون بإغراء النوارس في كورنوال الساحلية، بأكياس من البطاطا المقلية. واختبروا كيف تتصرف الطيور عندما تُراقب وعند تجاهلها. وتبين أن النوارس أصبحت أكثر حذرا بشأن تفحص الطعام عند وضعها تحت المراقبة البشرية، وفقد العديد من الطيور الاهتمام بالطعام المغري تماما. على النقيض من ذلك، عندما تجاهل الفريق النوارس، كانت الطيور تنقر باستمرار على أكياس البطاطا.

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- نمل الزومبي

أظهرت دراسة نشرت في يوليو أن النمل المصاب بفطريات معينة يبدأ بالتجول بلا هدف، وفي النهاية يزحف على قمة شجيرة ليلقى حتفه- ويبدو أن كل ذلك تحت تأثير السيطرة على الدماغ. وتبين أن فطر Ophiocordyceps kimflemingiae يسيطر على النمل ويوجهها بطريقة أو بأخرى إلى العض بقوة على سطح قريب، وعادة ما يكون في أعلى النبات.

ولم يجد العلماء أي دليل على أن الفطريات تتغذى على خلايا دماغ النمل، ولكنهم حددوا جزيئات غامضة قد تسبب تقلص عضلات فم الحشرات.

- "الدببة المائية" Tardigrades يمكنها أكل أفواهها

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قد تكون الكائنات هذه شبه المجهرية (ذات 6 أرجل)، قادرة على ابتلاع أفواهها. وهذا العام، قام عالم الأحياء رافاييل مارتن-ليدو، بتجميعها من نهر Saja في شمال إسبانيا، واكتشف بلورات غريبة في معدتها.

وشكك مارتين ليدو في أن القطع المتلألئة قد تكون من "أراغونيت"، وهو معدن مصنوع من الكربون والكالسيوم يشكِّل أنماطًا لثغور Tardigrades على جانبي أفواهها. وتتعرض الحيوانات الصغيرة أحيانا للذوبان وإعادة النمو في كل نمط، لذلك يمكن تصور أن أجزاء من أفواهها تنتهي أحيانا في بطونها.

- بطلينوس يأكل الصخور

هذا العام، اكتشف علماء حيوانا غريبا يسمى "دودة السفينة" (يشبه البطلينوس). وفوجئ الفريق عندما اكتشف أن هذه الدودة تتناول الصخور، بغرض بناء جحور أكبر.

- ثعبان بايثون يلتهم ثعبانا آخر

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صُدم رجل أسترالي باكتشافه أن ثعبانا التهم آخر أكبر منه، في حادثة يقشعر لها الأبدان.

- فئران تهاجم طائر قطرس

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تقتل القوارض في كثير من الأحيان فراخ الطيور البحرية وتأكل الطيور حية، لكن لم يشاهد أحد قط الفئران وهي تهاجم طيور القطرس البالغة. ويضع طائر القطرس بيضة واحدة فقط كل عام، لذلك فإن كل خسارة لبيضة أو طائر بالغ، مهمة بالنسبة لتعداد الطيور هذه.

- زواحف تنين "دراغون" كومودو لا تحتاج إلى ذكور للتكاثر

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اكتشف علماء أن تنانين كومودو يمكنها التكاثر دون تلقي الحيوانات المنوية من ذكر الحيوان الزاحف.

ولوحظ هذا النوع من التكاثر في 70 نوعا من الفقاريات، بما في ذلك الثعابين والسحالي، ولكن لم يُكتشف من قبل لدى تنين كومودو. وبعد التوالد، تتطور البويضات غير المخصبة إلى مرحلة النضج وتنتج ذرية من الذكور.

المصدر: لايف ساينس