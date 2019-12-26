دبي..إنشاء أكبر بناية ثلاثية الأبعاد في العالم

أنشئ في دبي خلال أسبوعين مبنى باستخدام التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.

وجرت كل أعمال الإنشاء في الهواء الطلق وذلك بغية استعراض إمكانات التكنولوجيا التي ليست بحاجة إلى ضبط الرطوبة ودرجة الحرارة.

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واستخدم العمال طابعة واحدة ثلاثية الأبعاد نقلت من مكان إلى آخر برافعة. كما استخدموا مواد خاصة صنعت من مادة الجبس.

وأنشئ المبنى على أساس عادي حيث تم تعزيز المواد المطبوعة للأعمدة بالخرسانة والحديد. وأرضية البناية عبارة عن ألواح عادية. أما نوافذها وسقفها فأضيفت إليها بعد طباعة الجدران.

وبلغ ارتفاع المبنى ذي الطابقين 9.5 متر، ومساحته 640 مترا مربعا.

وسيستخدم المبنى كمرفق إداري في بلدية دبي.

يذكر أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تعتبر وسيلة سهلة، ومنخفضة التكلفة وفعالة لصناعة الأشياء.

لن يقتصر استخدام هذه التقنية على إدخال التطور في مجال الهندسة المعمارية فحسب، فسرعة الطباعة ثلاثية الأبعاد وكلفتها المنخفضة تساهمان في توفير حلول للمشاكل الاجتماعية من خلال المساعدة على تطوير مساكن للجميع بأسعارٍ معقولة.

لمصدر: فيستي