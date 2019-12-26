كشف لغز التطور القديم

اكتشف فريق علمي دولي أن الإنسان الغامض Oreopithecus bambolii، كان يتبع نمط حياة محددا، فهو لم يتسلق الأشجار ولم يمش منتصبا على قدمين.

ويفيد موقع Phys.org، بأن هذا الاكتشاف يسمح بالتعرف على تطور مختلف أنواع الحركة.

وقد عاش هذا الكائن في مناطق ساردين وتوسكانيا قبل 6.7-8.3 مليون سنة. وتم العثور على أول دليل على وجوده في 1872، ولكن إلى الآن لم يتضح كيف كان يتحرك. فقد كان بعض الخبراء يعتقدون بأنه كان يتسلق، فيما افترض آخرون أنه كان يمشي منتصبا. ولكن درس علماء المتحجرات مؤخرا هيكلا عظميا كاملا تقريبا لذكر هذا الكائن وزنه 30 كيلوغرام، عثر عليه عام 1958 في منجم للفحم الحجري، من أجل الكشف عن طريقة حركته التي بقيت غامضة على مدى سنوات طويلة.

ومن أجل ذلك، قارن الباحثون العظام المتحجرة بعظام القرود المعاصرة وغيرها من الرئيسيات، واتضح أن جذع هذا الكائن يشبه جذع الجبون. و ميزة أخرى، كان له خمس فقرات قطنية بدلا من أربع كما القرود الحالية. وان بنية حوض هذا الكائن.

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Oreopithecus bambolii تختلف، عن بنية حوض الرئيسيات الأخرى فمثلا عظم الحرقفة عنده مستعرض وطول عظم الإسك يشبه مثيله لدى القردة العليا من عصر الميوسين (قبل 23-5 مليون سنة).

وأن شكل الحوض عند هذا الكائن يسمح له بالمشي منتصبا، كما القرود الحالية، ولكنه لم يتمكن من السير كالإنسان. هذه الكائنات كانت تعيش على جزر أمينة، لذلك لم تكن هناك حاجة لتسلق الأشجار.

المصدر: لينتا. رو