عقد من الأحداث على الأرض تكشفه لقطات من الفضاء

شهدت السنوات العشر الماضية طفرة في استخدام صور الأقمار الصناعية، وتمكن العلماء بواسطتها من تأريخ أكبر الأحداث التي شهدها العقد الماضي.

ومكن التقدم التكنولوجي الذي زودت به الأقمار الصناعية التي باتت منخفضة التكلفة، من توفير صور عالية الدقة لأجزاء كثيرة من العالم التقطت من الفضاء، ويمكن أن تكون متاحة على الفور تقريبا حتى على الهواتف الذكية.

وأصدرت شركة Maxar Technologies Inc الأمريكية صورا للأقمار الصناعية لمجموعة من الأحداث التي وقعت على الأرض على مدار العقد الماضي، تتراوح بين الكوارث الطبيعية والحروب وغيرها ومن الأخبار التي ظل كثير منها راسخا في ذاكرتنا.

- تسرب النفط:

كان تسرب النفط في أعماق البحر في خليج المكسيك، الأكبر في التاريخ. وأدى انفجار وقع في 20 أبريل 2010 إلى تدمير منصة BP، ما تسبب في إطلاق أكثر من 3 ملايين برميل من النفط في الخليج على مدار 87 يوما. وكانت لهذا الحادث آثار اقتصادية وبيئية واسعة النطاق في خليج المكسيك وكذلك لويزيانا وألاباما وميسيسيبي وفلوريدا. وتُظهر الصورة متعددة الأطياف للقمر الصناعي WorldView-2، بقعا كبيرة من النفط، وقع حرق بعضها كجزء من جهود التخفيف من التسرب.

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- ذوبان الجليد:

لاحظ العلماء تزايد ذوبان الجليد في الأعوام بين 2010 و 2019 بسبب تغير المناخ. وكان من بين الأمثلة البارزة لهذا الحدث البيئي الكارثي، منطقة باتاغونيا التي كانت موطنا لأكبر حقول الجليد في نصف الكرة الجنوبي خارج القارة القطبية الجنوبية.

وتُظهر صورة القمر الصناعي WorldView-3 حقل فيدما الجليدي في الأرجنتين في 15 مايو 2016. وينتهي النهر الجليدي في بحيرة فيدما، التي تجمع مياه الذوبان الجليدية.

Reuters

- ظهور تنظيم داعش:

ظهرت جماعة إرهابية تسمى "داعش" (ISIS) في عام 2014. وأصبحت معروفة على نطاق واسع بعد نشرها لمقاطع فيديو وحشية للتعذيب والعنف، على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء قيامهم بتنمية دولتهم "الدينية"، لتشمل أجزاء من سوريا والعراق.

وتُظهر الصور التي التقطها القمر WorldView-2 مدينة الموصل العراقية في 13 نوفمبر 2015 قبل أن تغزوها داعش، والمنطقة نفسها في 8 يوليو 2017 بعد أن دمرت داعش جزءا كبيرا من المدينة.

Reuters

Reuters

- زلزال وتسونامي وانصهار نووي في اليابان:

تسبب زلزال بلغت قوته 9.0 درجات في اليابان لمدة 11 دقيقة في تسونامي في 11 مارس 2011. وجلب تسونامي موجات تصل إلى 130 قدما في بعض المناطق، تاركا السفن على الأرض، ما أدى إلى تدمير القرى وغمر الأراضي الزراعية.

وتُظهر صور WorldView-2 الدمار الذي خلفه تسونامي في خليج هيرورا خارج سينداي باليابان.

Reuters

وعندما جاءت أمواج تسونامي إلى الشاطئ في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، غمرت الأمواج السور البحري. وتسببت هذه القوة الطبيعية في إغلاق أنظمة التبريد في ثلاثة مفاعلات نووية، ما حفز الانصهار النووي الذي أرسل الإشعاع إلى المنطقة المحيطة.

وتُظهر الصورة الأولى محطة توليد الكهرباء قبل دقيقة واحدة من انفجار المفاعل الثاني في 14 مارس 2011. بينما تكشف الصورة الثانية، التي التقطها قمر WorldView-2 بعد أربع دقائق من الصورة الأولى، الضرر الناجم عن المفاعل الثاني.

Reuters

Reuters

- التوسع العالمي للصين:

شرعت الصين في توسع عالمي قوي منذ عام 2013، مستثمرة في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم لتعزيز التحالفات السياسية والوصول إلى الأسواق الناشئة. وسعت الصين إلى تعزيز وجودها العسكري أيضا، حيث حولت الشعاب المرجانية النائية في بحر الصين الجنوبي، المتنازع عليه، إلى جزر قادرة على استضافة السفن والطائرات البحرية الصينية.

وتُظهر صور Maxar عمليات الإنشاء فيما يعرف بـFiery Cross Reef من 2013 إلى 2017.

Reuters

Reuters

المصدر: نيويورك بوست