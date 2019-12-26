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الدفاع الروسية : اختبار صاروخ "سارمات" ينتهي عام 2021

العلوم والتكنولوجيا

الدفاع الروسية : اختبار صاروخ
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
صورة أرشيفية
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أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عند زيارته لمركز القيادة أن اختبار صاروخ "سارمات" ينتهي بحلول عام 2021.

وأضاف أن مدى عمل الصاروخ بلغ 35 ألف كيلومتر.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شويغو قوله إن صاروخ "سارمات" يحلق في مدار الأرض المنخفض إلى مدى 35 ألف كيلومتر، ما يسمح له بالطواف حول الكرة الأرضية.

وأعاد وزير الدفاع إلى الأذهان أن الصاروخ الجديد سيحل محل صاروخ "فويفودا" الاستراتيجي في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

وقال إنه يخطط لتزويد 20 فوجا بالصواريخ الاستراتيجية الجديدة بحلول عام 2027.

يذكر أن منتدى "الجيش – 2018" كان قد كشف عن مواصفات رئيسية لصاروخ "سارمات" حيث بلغ وزنه عند الإقلاع 208.1 طن، ووزن الحمولة المفيدة 10 أطنان، وطول الصاروخ 35.5 متر، وقطره 3 أمتار، ووزن الوقود 178 طنا.

ويتزود الصاروخ برؤوس قتالية منشطرة يوجه كل رأس ذاتيا إلى الهدف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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