رولز رويس تكشف عن أسرع طائرة كهربائية!

كشفت شركة رولز رويس البريطانية عن مشروع طائرة ركاب كهربائية صغيرة ستكون الأسرع من نوعها في العالم.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة التي تطورها بالشراكة مع عدد من الشركات كـ YASA ، ستكون قادرة على الوصول إلى سرعة 482 كلم في الساعة، أي ستحطم الأرقام القياسية في عالم الطيران الكهربائي حاليا، وستكون أسرع بنحو 3 مرات من أي طائرة ركاب كهربائية موجودة حاليا.

وستأتي هذه الطائرة بهيكل صغير مصنوع من المعدن وألياف الكربون، وستزود بمحرك كهربائي بعزم 1005 أحصنة، وبطاريات تكفيها لقطع مسافات تصل إلى 320 كلم بالشحنة الواحدة.

كما صنعت مراوح هذه الطائرة من مواد خاصة، وصممت بشكل يجعلها تصدر ضوضاء أقل بمعدل 90% من الضوضاء التي تصدرها مراوح الطائرات الحالية.

chudo.tech/

وقال مدير التقنيات الكهربائية في رولز رويس، روب واتسون، "إن بناء أسرع طائرة كهربائية في العالم سيحدث ثورة في قطاع الطيران، نحن فخورون بالكشف عن هذه الطائرة، فهي خطوة مهمة لنا نحو محاولة تحقيق رقم قياسي عالمي للسرعة واستمرار دفع عجلة الابتكار في شركتنا.

المصدر: chudotech