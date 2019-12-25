ناسا تحذر من ظاهرة "حلقة النار" وتصفها بـ"الأخطر" في 2019

في 26 ديسمبر، سيظهر الكسوف الحلقي الشمسي ليقدم عرضا فريدا لمتابعيه، لكن ناسا دعت المراقبين لتوخي الحذر عند مشاهدته.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية: "تذكر ألا تنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف"، وأوضحت: "يحدث الكسوف الحلقي بدلا من الكسوف الكلي عندما يكون القمر في الجزء البعيد من مداره البيضاوي حول الأرض".

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ونشرت المجلة البريطانية الشهرية Sky at Night Magazine، تحذير ناسا، وكتبت: "إنه أجمل كسوف شمسي جزئي، لكنه أيضا الأكثر خطورة"، وأضافت: "سيحتاج جميع المراقبين إلى ارتداء نظارات الكسوف الشمسي في جميع المراحل، وستحتاج محاولات التصوير إلى مرشحات شمسية خاصة".

ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم "حلقة النار".

وسيكون الحدث مرئيا في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، غرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية.

وإذا لم تكن في هذه المناطق، فيمكنك متابعة الحدث على العديد من منصات البث المباشر على الإنترنت، حيث ستعرض الكسوف الذي يستمر ثلاث دقائق و40 ثانية.

December 26,2019 begins at 03:43 a.m. Phenomenon-referred to as a “ring of fire” or “annual solar eclipse”—it will appear smaller in the sky so will only block the center of the Sun’s disk. Observers will therefore see a ring around the Sun, and for a maximum of 3 mins. and 40 s pic.twitter.com/F880trMqJF — Professor (@Einsburn) December 23, 2019

وتشدد ناسا على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة الحدث مباشرة، بعدم النظر إلى الشمس بالعين المجردة واستخدام المعدات المخصصة لهذه الظاهرة.

وبهذا يكون الكسوف الحلقي الشمسي الحدث الفلكي الأخير في عام 2019، ومن المتوقع أن يأتي الكسوف الحلقي الشمسي التالي في 21 يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، وسيتمكن سكان إفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.

The Solar Eclipse is upon us!

Regions directly on its path this time: Saudi Arabia 🇸🇦, Oman 🇴🇲, southern India 🇮🇳, and parts of Indonesia 🇮🇩.



In most of Asia, parts of North/East Africa, and North/West Australia, people can see a partial eclipse. #Eclipsemaspic.twitter.com/88ePpXLAQ0 — 🌟 Polaris Astro 🌟 (@polaris_astro) December 24, 2019

المصدر: إكسبرس