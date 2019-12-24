اكتشاف لغز نصب الصخور القديمة

اكتشف علماء جامعتي سانت أندروز الإسكتلندية وبرادفورد الإنجليزية لغز إنشاء الدوائر الصخرية في أرخبيل هبريدس الخارجي، على غرار ستونهنج.

ويفيد موقع Phys.org، بأن السكان المحليين كانوا يبنونها حول "الأماكن المقدسة" التي لها علاقة بقوى الطبيعة.

وقد درس علماء الآثار بواسطة الأقمار الصناعية المنطقة المحيطة بصخور كالانش على جزيرة لويس، لإيجاد آثار مبان أخرى مخفية تحت طبقة الخث. فاتضح لهم أنه في القطاع XI، حيث الصخرة الأكبر، توجد آثار دائرة صخرية في مركزها شذوذ مغناطيسي، ربما سببها البرق.

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ووفقا للعلماء، كان بإمكان سكان البلدة القدامى بناء هذه الدائرة الصخرية حول صخرة أو شجرة ضربها البرق. وهذا يشير إلى أن قوى الطبيعة كانت مرتبطة بصورة وثيقة بالحياة اليومية للمزارعين القدماء في أرخبيل هبريدس الخارجي.

وقد أعاد الباحثون بناء الدائرة الصخرية Na Dromannan من نفس الصخور القديمة، وظهر لهم أن الدائرة تسمح بتتبع حركة الشمس والقمر في السماء.

المصدر: لينتا. رو