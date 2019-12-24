أول كتيبة لمنظومة "فيتياز" الحديثة تسلم للجيش الروسي

سلمت أول كتيبة من منظومة الدفاع الجوي "فيتياز إس – 350" متوسطة المدى لوزارة الدفاع الروسية.

وأقيمت مراسم تسليم منصات المنظومة ذاتية الحركة لوزارة الدفاع في ميدان "كابوستين يار" التدريبي في جنوب روسيا يوم 22 ديسمبر.

وقال ناطق باسم شركة "أنتاي – ألماس" المصنعة للمنظومة إنها اختبرت في ميدان "كابوستين يار" التدريبي على الطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن كتائب منظومة "فيتياز إس – 350" يجب أن تحل محل منظومة "إس – 300 بي إس" القديمة في وحدات الجيش الروسي.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن منصة واحدة من المنظومة الحديثة تحمل 12 صاروخا، بما فيها الصواريخ ذات مدى إطلاق 120 و40 و15 كيلومترا. وبمقدور المنظومة اعتراض الأهداف الجوية المحلقة بسرعة 4800 متر في الثانية، ما يضمن الحماية ثلاثية النسق لمنظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى مثل "إس – 400" و"إس – 500".

مع ذلك فإن المنظومة "فيتياز إس – 350" يمكن أن تعمل أوتوماتيكيا وذاتيا (بشكل مستقل) أو ضمن الدفاعات الجوية متعددة النسق على حد سواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا