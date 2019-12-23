الصين تختبر قوارب عسكرية موجهة

أعلنت الصين عن اختبار قوارب JARI-USV الصغيرة الموجهة عن بعد، المخصصة للعمليات العسكرية في البحار والمسطحات المائية.

ووفقا للخبراء في شركة China Shipbuilding Industry Corporation المطورة لهذه القوارب، فإن JARI-USV صممت لتكون قوارب عسكرية ضاربة قادرة على التعامل مع السفن والمركبات الحربية والغواصات، وحتى الأهداف البرية والجوية.

كما يمكن لهذه القوارب الاستطلاع والرصد والتعامل مع مختلف الأهداف بفضل أنظمة راداراتها المتطورة الكهروبصرية، وتسليحها الذي يشمل رشاشات آلية من عيار 30 مم، وطوربيدات، و8 منصات لإطلاق الصواريخ الموجهة عالية الدقة.

وعرضت الصين أول نموذج لهذه القوارب في معرض IDEX-2019، وأوضح الخبراء في الشركة المصنعة أن طول قارب JARI-USV سيكون نحو 15 مترا، ووزنه نحو 20 طنا، وسيكون بإمكانه التحرك بسرعة 42 عقدة بحرية، والعمل على مسافات تصل إلى 500 ميل.

المصدر: زفيزدا