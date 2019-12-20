الصين تستعرض إقلاع طائراتها البحرية من حاملتها الجديدة

دخلت حاملة الطائرات "شاندونغ" في 17 ديسمبر الجاري في حوزة البحرية الصينية.

ولم يمر يومان حتى قدمت قناة CCTVC7 التلفزيونية الصينية تقريرا صحفيا عن إقلاع الطائرات البحرية من متنها.

يذكر أن "شاندونغ" هي أول حاملة طائرات صنعت في الصين، ما يدل، حسب المحلل العسكري الصيني، لي دزيه، على ارتفاع قدرة الدولة وبلوغ المستوى العالي في مجال تكنولوجيات إنتاج السفن الحربية تماشيا مع استراتيجية بناء السفن الكبيرة التي تطبق في البلاد.

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وأعاد المحلل إلى الأذهان أن بناء حاملة الطائرات انطلق عام 2013 لتنزل السفينة إلى البحر عام 2017.

وحسب صحيفة "هوانسيو شيباو" الصينية فإن دخول حاملة الطائرات "شاندونغ" في حوزة البحرية الصينية يعني أن الصين أصبحت لأول مرة في تاريخها مالكة لحاملتي طائرات وسفن مرافقة لهما.

يذكر أن الصين تمتلك حاملة طائرات أخرى وهي "ليانينغ" التي اشترتها في تسعينيات القرن الماضي أوكرانيا وحولتها من سفينة تدريبية إلى سفينة قتالية حقيقية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا