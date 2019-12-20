متى انقرض الإنسان المنتصب؟

يعتبر الإنسان المنتصب القامة " Homo erectus" الذي هاجر من إفريقيا قبل نحو مليوني سنة، وانتشر بعد ذلك في أورآسيا، السلف المباشر للإنسان العاقل.

وكان يعتقد أن الانسان المنتصب انقرض قبل نحو 400-300 ألف سنة، بصورة تدريجية وظهر النوع الجديد من جنس Homo.

وقد اكتشف فريق علمي دولي في هذه الدراسة، دلائل تشير إلى أن الإنسان المنتصب القامة اختفى في وقت متأخر وليس كما كان يعتقد سابقا.

ويذكر أن باحثين من هولندا عثروا خلال عمليات الحفر التي قاموا بها في ثلاثينيات القرن الماضي في جزيرة جاوة الإندونيسية بالقرب من مستوطنة نهاندونغ القريبة من نهر سولو، على عشرات آلاف عظام الحيوانات و12 جمجمة شبه سليمة وعظمي ساق. ولم يتمكن الفريق العلمي من تحديد عمر هذه العظام بدقة، ومع ذلك نسبوها إلى الإنسان المنتصب.

وحاليا استخدم الباحثون طرقا جديدة لتحديد عمر تلك العظام وتحليلها، ودرسوا الترسبات أسفل وأعلى المنطقة التي عثر فيها على هذه العظام. وكانت النتيجة الحصول على 52 تاريخا خلال الفترة من 108 إلى 117 ألف سنة.

ويقول راسل سيوتشون من جامعة أيوا الأمريكية، "لا يمكننا القول، بأننا حددنا تاريخ الانقراض، ولكننا حددنا آخر ظهور للإنسان المنتصب القامة H. erectus. وليس لدينا إثباتات تؤكد على أن هذا الإنسان عاش في مكان آخر في العالم بعد هذا التاريخ".

وتفيد هذه النتائج، بأن الإنسان المنتصب عاش في إندونيسيا خلال الفترة التي عاش فيها إنسان فلوريس القزم Homo floresiensis. كما عاش في تلك الفترة إنسان لوزون في شمال الفلبين، وفي منطقة قريبة إنسان دينيسوف.

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ووفقا للباحين، ليس مستبعدا تزاوج إنسان دينيسوف والإنسان المنتصب.

ويقول العالم مايكل ويستواي من جامعة كوينزلاند، تشير دلائل جديدة إلى أن الإنسان المنتصب القامة انقرض في منتصف الفترة الجليدية الأخيرة، عندما أصبح الجو أكثر دفئا ونمت وانتشرت الغابات الاستوائية.

ومن المعروف أن الإنسان المنتصب وصل إلى جزيرة جاوة منذ حوالي 1.6 مليون سنة. وكانت في المنطقة المجاورة لنغاندونغ في ذلك الوقت مراع يعيش فيها عدد كبير من الحيوانات. ومع ذلك، قبل 130 ألف عام، بدأ التغيرات المناخية، وتحولت المنطقة المفتوحة إلى غابة استوائية. لذلك ربما لم يتمكن الإنسان المنتصب من التكيف مع الظروف الجديدة.

المصدر: فيستي. رو