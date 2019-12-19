اكتشاف ضخم للإله "حورس" في مصر (صورة)

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية تمثالا ضخما للإله حورس، وذلك أثناء أعمال التنقيب داخل بقايا صالة الأعمدة بمعبد ملايين السنين الخاص بالملك أمنحتب الثالث بالأقصر.

RT

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وأوضح مدير عام آثار غرب الأقصر فتحي ياسين، أن التمثال المكتشف مصنوع من الجرانيت الأسود ويبلغ طوله 1.85 م، ويصور الإله حورس في هيئة صقر واقفا مرتديا النقبة فاقد الأرجل والأذرع مكسورة.

وقالت رئيسة البعثة الأثرية هوريغ سوروزيان، إن هذا الكشف يأتي في إطار مشروع ترميم تمثالي ممنون ومعبد الملك أمنحتب الثالث، والذي بدأ في عام 1998، مشيرة إلى أن التمثال المكتشف في حالة جيدة من الحفظ وأنه مثل قيمة فنية وعلمية وأثرية هامة لأنه سوف يساهم في تقدم الصورة الكاملة للمعبد خاصة بعد انهياره بسبب زلزال مدمر في القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد، واستخدمت الحجارة لبناء معابد وتماثيل ملكية أخرى فى عصر الرعامسة.

وكانت البعثة قد عثرت من قبل على العديد من التماثيل الضخمة لآلهة وللملك أمنحتب الثالث وزوجته الملكة تي، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من تماثيل تصور الإله سخمت في العديد من المواقف.

ويعد حورس أهم الآلهة في مصر القديمة، وكان يعتبر رمز الخير والعدل، ووفقا للأسطورة فقد كان أوزيريس هو أبوه الذي كان إله البعث والحساب عند المصريين القدماء، وعمه ست الشرير الذي قتل أبوه ووزع أجزاءه في أنحاء القطر المصري.

المصدر: RT