ناسا تنشر صورة لأكثر السحب غموضا على الأرض (صور)

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية صورة غريبة لغيوم شبيهة بالفقاعات، قد تظن للوهلة الأولى أنها مشهد من أحد أفلام الخيال العلمي.

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لكن الصورة حقيقية، حيث التقطها المصور الفوتوغرافي جورن أولسن، في هيستينغز بولاية نبراسكا الأمريكية عام 2004، وقامت ناسا بنشرها مؤخرا ضمن موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه الوكالة وجامعة ميشيغان التقنية.

وفي حين أن الغيوم عادة ما تكون ذات قاع مسطح، فإن تلك التي ظهرت في الصورة كانت مستديرة، وأوضحت ناسا في تعليق على الظاهرة: "عادة ما تكون قيعان السحب مسطحة، وذلك لأن الهواء الدافئ الرطب الذي يرتفع ويبرد سوف يتكثف في قطرات الماء عند درجة حرارة معينة، والتي تتوافق مع ارتفاع محدد للغاية. ومع نمو قطرات الماء، تتشكل سحابة شفافة".

وتسمى الغيوم الظاهرة في الصورة التي نشرتها ناسا، بـ"سحب الماماتوس" والتي غالبا ما تتشكل في هواء مضطرب بالقرب من العواصف الرعدية، وبحسب مكتب الأرصاد الجوية، فهي من بين أكثر أشكال السحب غرابة وتميزا بفضل سلسلة "الانتفاخات" أو "الجيوب" الخارجة من قاعدة السحابة.

وتأتي سحب الماماتوس بمثابة مجموعة من السحب العنقودية المتصلة ببعضها، تشبه حبات القطن المتجعدة، أو على هيئة أنابيب طويلة (وهو الشكل الكلاسيكي البارز لهذه الظاهرة).

apod.nasa.gov/Jorn Olsen Photography

وتتكون هذه السحب عادة عندما تكون طبقات الجو العليا والمتوسطة رطبة وأسفل هذه الطبقات طبقة جافة، لينتج عن ذلك تصاعد وهبوط سريع لتيارات الهواء التي تمتزج بقطرات المياه فتكون "سحب الماماتوس"، ما يعني أن السبب الرئيسي في تكوين هذه السحب الغامضة، هو التدرج الحاد والمفاجيء في درجات الحرارة والرطوبة.

واشتقت "سحب الماماتوس" اسمها من الكلمة اللاتينية Mammal، والتي تعني "الصدر"، حيث أن بعض العلماء يطلقون عليها أيضا اسم "السحب الصدرية" نظرا لشكلها.

Mammatus clouds forming at sunset. They generally form in unstable cumulonimbus clouds & are associated with a chance of hail. Their distinctive appearance is most noticeable at sunset, when their pouches are framed by the sunlight.



©Jason Weingart #StormHour#PHOTOS#Weatherpic.twitter.com/1ZNdJ6e8ZW — J e n n a 🎄 (@Science2_Space) December 17, 2019

Mammatus is a cellular pattern of pouches hanging underneath the base of a cloud, typically cumulonimbus rainclouds. They are formed by cold air sinking down to form the pockets contrary to the puffs of clouds rising through the convection of warm air. pic.twitter.com/vYODt1nmDF — Philippe R (@PhilippeR17) December 15, 2019

Good afternoon everyone,



We at Kernow Weather Team love mammatus clouds, what your favourite type of clouds and would you to know more about them.



Kind regards

KWT Dave pic.twitter.com/NpfC81mGtd — Kernow Weather Team (@KWTWeather) December 16, 2019

المصدر: ميرور