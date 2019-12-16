كلاب تبهر صاحبها باكتشاف عمره 65 مليون عام

أصيب رجل أمريكي، يدعى جون غوبسيل، عمره 54 عاما، بالدهشة عندما اكتشفت كلابه الأليفة هيكلا عظميا يبدو أن عمره 65 مليون عام، على شاطئ سومرست.

وكان غوبسيل، يسير مع اثنين من كلابه على ساحل ستولفورد، سومرست، عندما عثر على عظمة تبين أنها جزءا من مخلوق متحجر طوله 5 أقدام ونصف القدم.

ويعتقد الرجل المحظوظ، الذي يهوى علم الآثار، أن الاكتشاف المتحجر يعود لمخلوقات بحرية ما قبل التاريخ، معروفة باسم الإكثيوصورات، التي عاشت خلال العصر الجوراسي.

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وقال غوبسيل: "غالبا ما أذهب إلى الشاطئ للنزهة مع كلابي. وكنا هناك عندما رأيت هذا الشيء وفكرت ما هذا؟. وأدركت أنه كان من الأشياء المدهشة وذات جودة عالية، اعتقدت أن القطعة تعود إلى مخلوق بحري متحجر، وربما كان إكثيوصور".

وفي اليوم التالي، ذهب غوبسيل في نزهة على الأقدام مرة أخرى مع أحد جرائه، فأحضر معه حجرا تبين أنه متحجر أيضا.

وحاول غوبسيل، الذي يعمل ممرضا نفسيا، الاتصال بـ Somerset Heritage ومتحف التاريخ الطبيعي، للإبلاغ عن هذا الاكتشاف.

ولم تكن الإكثيوصورات ديناصورات، بل كانت مجموعة كبيرة من الزواحف البحرية، التي كانت أكثر وفرة خلال العصر الجيولوجي الجوراسي، واختفت خلال الفترات الطباشيرية - زهاء 145 إلى 66 مليون سنة.

المصدر: ديلي ميل