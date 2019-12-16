شركة "روستيخ" : أسلحتنا تستنسخ بكثرة خارج روسيا

أعلن رئيس قسم الملكية الذهنية في شركة "روستيخ" الروسية، يفغيني ليفادني، أن الأسلحة والمعدات التي تنتجها الشركات الروسية تستنسخ في بلدان آسيا وأوروبا.

وفي هذا السياق ذكر ليفادني أن الصين استنسخت في الآونة الأخيرة طائرات "سوخوي" والمقاتلات البحرية ومنظومات الدفاع الجوي الثابتة والنقالة، بما فيها منظومات "بانتسير" للصواريخ والمدافع المضادة.

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وحسب، ليفادني، فإن الخبراء الروس بمقدورهم كشف تلك النشاطات غير الشرعية، لكنهم عاجزون عن منع شركات أجنبية من استنساخ الأسلحة الروسية لأنهم يخسرون في غالبية الأحيان المحاكمات لعدم تسجيل حقوقهم المحفوظة وعدم الحصول على شهادات براءة الاختراع خارج روسيا.

بينما استطاعت الشركات الأجنبية الكبرى المصنعة للأسلحة ،حسب الخبير الروسي، الحصول على 5 آلاف براءة اختراع خارج بلدانها.

من ناحية أخرى أشار خبير الملكية الذهنية إلى أن استنساخ الأسلحة الروسية لم يكن ناجحا في بعض الأحيان. وعلى سبيل المثال فإن صناع الأسلحة الأوروبية والآسيوية فشلوا في استنساخ بندقية القنص فائقة الدقة روسية الصنع من طراز ORSIS.

المصدر: روسيسكايا غازيتا