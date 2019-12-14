متى ظهر الكلام؟

اتضح للعلماء أن الرئيسيات قادرة على نطق الحروف الصوتية (حروف العلة) بصورة متباينة. وهذا يعني أن أسلافنا من المحتمل أن يكونوا قد بدأوا الكلام قبل أكثر مما كنا نعتقد.

وتفيد مجلة Science Advances، بأن العلماء تقليديا يعتقدون أن الكلام ظهر عند أسلافنا قبل 200 ألف سنة. وهذا مرتبط بالقدرات التشريحية الفريدة للإنسان المعاصر، في نطق الحروف الصوتية بفضل انخفاض موضع الحنجرة مقارنة ببقية الرئيسيات.

ومنذ نهاية ستينيات القرن الماضي هيمنت نظرية تفيد بأن انخفاض موضع الحنجرة كان الخطوة الأولى في ظهور الكلام. وبعد أن بدأ أسلاف البشر يمشون على قدمين، تراجعت الرأس قليلا إلى الخلف واستقرت على العمود الفقري، ما ساعد على انخفاض موضع الحنجرة.

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وقد تسبب تغير موضع الحنجرة في ظهور مسار أطول يسمى البلعوم، وهو مسؤول عن زيادة نطاق ووضوح الأصوات. وهذا غير متوفر لدى الرئيسيات الأخرى،. لذلك لا يمكنها نطق أصوات تصلح للكلام.

وقد أجرى علماء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة برئاسة لوي –جان بويه من جامعة غرنوبل ألبس، تحليلا لجميع الدراسات الخاصة بالتواصل الصوتي بين الرئيسيات، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن موضع الحنجرة المنخفض ليس عنصرا تشريحيا ضروريا لظهور الكلام. وأن القدرات المفصلية الخاصة عند الرئيسيات تسمح لها بنطق أصوات مماثلة للنظام الصوتي للبشر.

وهذا يعني أن هذه الاستنتاجات تدحض الحجج الرئيسية لنظرية أصل الكلام من الحنجرة، ما يسمح بالقول إن الكلام ظهر قبل 20 مليون سنة.

المصدر: نوفوستي