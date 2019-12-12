اكتشاف أقدم كهف على الإطلاق للفن البشري عمره 44 ألف عام

عثر علماء الآثار على أقدم كهف فني على الإطلاق، يُظهر البشر وهم يصطادون الحيوانات في إندونيسيا، ويعود تاريخه إلى ما يقارب 44 ألف عام.

وتكشف الرسومات عن شخصيات نصفها بشري ونصفها الآخر حيواني، والتي تعرف باسم therianthropes، وهي تصطاد الثدييات الكبيرة بواسطة ما يعتقد أنها إما رماح أو حبال.

Indonesian rock art dated to 44,000 years old seems to show mythological figures in a hunting scene. https://t.co/2zum5lNWFl — Nature News & Comment (@NatureNews) December 11, 2019

Stunning new site in Sulawesi with world's earliest pictures, probably scenes of hunting, well dated at more than 44 thousand years ago. Great work by Australian and Indonesian teams led by Griffith University's Adam Brumm, Max Aubert and Adhi Oktavianahttps://t.co/Fg5xTWexgs — Iain Davidson (@IainArchaeolog) December 11, 2019

وأنشئ الكهف الفني في العصر البليستوسيني المتأخر، من قبل البشر الأوائل، ويسبق بذلك الكهوف البشرية المماثلة الأخرى في أوروبا بنحو 23 ألف عام.

وتظهر الرسومات شخصيات مشوهة تشبه الإنسان وهي تصطاد 6 حيوانات، تتكون من خنزيرين وأربعة جواميس قزمة تعرف باسم "الأنوا".

Descubierta en una cueva de Indonesia la obra de arte más antigua: se trata de una escena de caza pintada hace 43.900 años. Vía Griffith University / Vídeo completo: https://t.co/w9KwS8ibUGpic.twitter.com/JpLxLksiMF — Enrique Coperías (@CienciaDelCope) December 12, 2019

وتكشف الرسوم ذات اللون الأحمر والمحفوظة بشكل جيد للغاية، ما لا يقل عن 8 أشخاص بعضهم يملك منقارا وآخرون يملكون ذيولا.

ويُعتقد أن المخلوقات الغريبة المجسمة في العمل الفني هي أول مثال على الإنسان العاقل الذي يستخدم الفن لنقل الأفكار المجردة والخيال.

كما يقول فريق علماء الآثار، بقيادة جامعة غريفيث في أستراليا، الذين توصلوا إلى هذا الاكتشاف، إنه يلقي ضوءا جديدا على أصل الإدراك البشري الحديث.

وربما يكون وجود therianthropes (الإنسانية الحيوانية في الميثولوجيا، والتي تعني القدرة الأسطورية للبشر على التحول إلى حيوانات بتغيير شكلها)، هو أقدم دليل معروف على المهارة الإنسانية في تخيل ما هو خارق للطبيعة.

المصدر: ديلي ميل