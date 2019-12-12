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لأول مرة .. العثور على عظم لفيل الماموث المنقرض في ضواحي موسكو

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة .. العثور على عظم لفيل الماموث المنقرض في ضواحي موسكو
Sputnik Uliana Solovieva
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "روسيا – 24" بأن علماء الآثار وجدوا في ضواحي موسكو عظما لفيل الماموث المنقرض.

وقد تم تأكيد الاكتشاف من قبل علماء المتحجرات في أكاديمية العلوم الروسية الذين قالوا إن العظم عبارة عن شظايا لعمود فقري لأنثى الحيوان القديم.

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وحقق الاكتشاف الأثري المذكور سائق الجرافة بعد أن لفتت أنظاره قطعة من المادة الغريبة وقعت في قادوس الجرافة. وسلم الرجل تلك القطعة الأثرية للمتحف التاريخي في مدينة لوبرتسي بضواحي موسكو .

وقالت القناة التلفزيونية إن القطعة الأثرية ستحتل مكانة جديرة في المتحف بعد انتهاء ترميمه.

وأعلن علماء الآثار أن الاكتشاف يؤكد أن فيلة الماموث كانت تقطن في قديم الزمان منطقة موسكو .

المصدر: فيستي. رو

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