"النمر" الروسي يتزود برشاشين أوتوماتيكيين

يقوم لواء القوات الخاصة المرابط في مدينة تامبوف الروسية بتزويد مدرعاتها "تيغر – إم" (النمر – إم) بوحدة قتال متحكم فيها عن بعد تركب على سقف المدرعة.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي إن وحدة "أرباليت دي إم" الأوتوماتيكية المركبة على سقف العربة تخصص لالتقاط الهدف ومتابعته أوتوماتيكيا، ما يمكّن مشغلها من إطلاق النار من مقصورة السائق ومن الحركة، أي دون توقف العربة.

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أما كاميرا التلفزيون فتسمح بالتعرف على هدف مثل مدرعة خفيفة على مسافة 2.5 كيلومتر. وهناك كاميرا للرؤية الليلية تكتشف العدو في الظلام على مسافة 1500 متر. وتتزود وحدة القتال كذلك بجهاز التصويب الليزري ومقياس المسافة.

ويمكن أن تعمل وحدة القتال "أرباليت دي إم" في ظروف درجة الحرارة من 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية فوق الصفر.

وتحتوي وحدة القتال "أرباليت دي إم" على رشاش "كورد" الثقيل عيار 12.7 ملم بـ450 طلقة ورشاش كلاشينكوف الخفيف عيار 7.62 ملم بـ750 طلقة .

ويمكن توصيل وحدة القتال بشبكة القيادة الأوتوماتيكية، حين تعمل كروبوت مقاتل.

ويمكن استخدام مدرعة "النمر" المزودة بوحدة القتال "أرباليت" لاستطلاع المنطقة ومرافقة أرتال المعدات وحماية منصات إطلاق الصواريخ.

وتقوم مدرعات "تيغر" حاليا بدوريات في منطقة الحدود التركية السورية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا