إزاحة الستار عن يخت فاخر يتحول إلى غواصة ليصبح "مخبأ سريا للغاية"

كشفت مصممة إيطالية عن يخت فاخر قادر على التحول إلى غواصة ليصبح مخبأ سريا للأثرياء والمشاهير.

وتقول المصممة إن السفينة الهجينة التي يطلق عليها اسم Carapace، هي ملاذ الأثرياء النهائي، خاصة وأنها توفر الخصوصية التامة بعيدا عن أعين المتطفلين.

Luxury superyacht transforms into submarine to become 'top-secret hideout' https://t.co/OgNkll5MLhpic.twitter.com/WcZzEf7aL9 — Mirror Tech (@MirrorTech) December 10, 2019

ويحقق اليخت سرعة قصوى تصل إلى 16 عقدة، ويبلغ طوله نحو 8 أضعاف طول الحافلة ذات الطابقين، ويمكنه الغوص في أعماق البحر لمدة 10 أيام متواصلة.

وتوضح المصممة أنه يمكن للدبلوماسيين ورجال الأعمال أن ينتقلوا على متن اليخت لعقد اجتماعاتهم المهمة، أو "تحديد الاتفاقيات والمعاهدات في سرية تامة".

ويمكن للمشاهير ومحبي المحيطات الأثرياء، الاستمتاع بروعة اليخت، مثل أشعة الشمس عبر الاسترخاء على الكراسي فوق السطح، أو في غرفة كبار الشخصيات أثناء الغوص تحت الماء بسرعة 13 عقدة.

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وسيوفر اليخت الذي يبلغ طوله 256 قدما (78 مترا)، ويتميز ببنية فائقة من الألومنيوم الخفيف، إطلالات رائعة على العالم تحت الماء، عندما ينزلق عبر المحيط على عمق يصل إلى 985 قدما (300 متر) كحد أقصى.

ويتضمن اليخت أيضا أماكن مصممة للمسافرين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وبمجرد بنائه، يرجح أن تصل قيمة اليخت الفخم المصمم من قبل إيلينا نابي، إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقالت المصممة البالغة من العمر 34 عاما، والتي تعمل في شركة Fincantieri الإيطالية لبناء السفن، إن اليخت الفخم سيكون قادرا على السفر لمسافة تصل إلى 2400 ميل (3862 كم).

المصدر: ميرور