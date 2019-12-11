 
مباشر

شركة روسية بصدد إنشاء أعلى ناطحة سحاب في برلين

العلوم والتكنولوجيا

شركة روسية بصدد إنشاء أعلى ناطحة سحاب في برلين
Twitter.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mven

تولت شركة "مون أرخ" الروسية إنشاء ناطحة السحاب "برج ألكسندر" بارتفاع 150 مترا في برلين.

ويتوقع أن تنتهي عملية تشييدها بحلول عام 2023.

إقرأ المزيد
لقطات تحبس الأنفاس.. طائرة عسكرية ضخمة تحلق بين ناطحات السحاب
لقطات تحبس الأنفاس.. طائرة عسكرية ضخمة تحلق بين ناطحات السحاب

وقال موقع المجمع الإنشائي في موسكو إن المبنى سيجمع بين أسلوبين معماريين هما أسلوب العقلانية الألمانية وأسلوب التشييدية الطليعية السوفيتية.

وستبلغ المساحة الإجمالية للمبنى 42 ألف متر مربع. وستشمل ناطحة السحاب 337 شقة ومكاتب  ودار سينما و مسبحا وقاعة رياضية ومتاجر ومرآبا للسيارات.

يذكر أن ناطحة السحاب ستكون أعلى بناية في برلين مع العلم أن ارتفاع أعلى بناية في العاصمة الألمانية يبلغ الآن 125 مترا.

المصدر:فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مليون إنسان.. أردوغان يتحدث عن التوطين شمال شرق سوريا