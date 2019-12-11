شركة روسية بصدد إنشاء أعلى ناطحة سحاب في برلين

تولت شركة "مون أرخ" الروسية إنشاء ناطحة السحاب "برج ألكسندر" بارتفاع 150 مترا في برلين.

ويتوقع أن تنتهي عملية تشييدها بحلول عام 2023.

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وقال موقع المجمع الإنشائي في موسكو إن المبنى سيجمع بين أسلوبين معماريين هما أسلوب العقلانية الألمانية وأسلوب التشييدية الطليعية السوفيتية.

وستبلغ المساحة الإجمالية للمبنى 42 ألف متر مربع. وستشمل ناطحة السحاب 337 شقة ومكاتب ودار سينما و مسبحا وقاعة رياضية ومتاجر ومرآبا للسيارات.

يذكر أن ناطحة السحاب ستكون أعلى بناية في برلين مع العلم أن ارتفاع أعلى بناية في العاصمة الألمانية يبلغ الآن 125 مترا.

المصدر:فيستي