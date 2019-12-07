علماء صينيون يخلّقون هجينا بخلايا القردة والخنازير

نجح علماء صينيون في إنتاج كائنات هجينة تحمل صفات القردة والخنازير، في إطار بحوث تهدف لتنمية أعضاء بشرية داخل الحيوانات لزراعتها لمرضى البشر.

وأجرى فريق من العلماء في بكين تعديلا جينيا على خلايا قرد من أجل إنتاج بروتين مضيء سمح للباحثين بتتبع الخلايا الأولية والخلايا التي تنحدر منها، ثم جرى حقن هذه الخلايا المعدلة داخل أجنة خنازير بعد إخصابها بخمسة أيام.

وسمحت هذه العملية بإنتاج 10 خنازير صغيرة تحتوي أجسادها على خلية قرد واحدة مقابل كل 1000 أو 10 آلاف خلية خنزير، كما تم العثور على حمض نووي خاص بالقردة في قلب وكبد وطحال ورئة وجلد اثنين من المخلوقات الهجينة، على الرغم من موتها بعد أسبوعين اثنين فقط من إنتاجها.

ويهدف العلماء عبر هذه التجارب إلى إنتاج حيوانات تتمتع بصحة جيدة وتحتوي على تركيز أكبر من الحمض النووي الخاص بالقردة، والوصول في الأخير إلى إنتاج حيوان يحمل عضوا به حمض القردة النووي فقط.

المصدر: "الإندبندنت"